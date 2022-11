Remscheider erdet Wasserstoff-Euphorie auf UN-Klimagipfel

Dr. Peter Schniering sprach auf dem Klimgipfel über den Verbrauch fossiler Brennstoffe in der Industrie.

Die Denkfabrik Future Cleantech Architects sucht in Sharm-El-Sheik nach Alternativen für Erdgas.

Remscheid. Es war ein Remscheider, der die Euphorie für den grünen Wasserstoff im fernen Sharm-El-Sheik mit Beispielen aus der Praxis erdete: Dr. Roman Diederichs, Chef der Schmiede Dirostahl, weiß, dass seinem Unternehmen diese Energiequelle, wenn überhaupt jemals in ausreichender Menge, dann frühestens 2035 zur Verfügung steht. Seine Schmiede wird deshalb weiter Erdgas brauchen.

Doch der Brennstoff ist endlich, dazu braucht es keinen Krieg in der Ukraine. Auf dem UN-Klimagipfel in Ägypten suchen die Experten aus aller Welt deshalb nach Alternativen. Mit dabei sind die Future Cleantech Architects um den Remscheider Dr. Peter Schniering. Die Denkfabrik arbeitet an Sprunginnovationen – technische Neuerungen, die große Mengen klimaschädlicher Gase einsparen sollen.

Zum Beispiel in der Zementindustrie. In Sharm-El- Sheik begrüßte Schniering deshalb unter anderem Dr. Marlene Arens von Heidelberg Cement und Michael Theben vom Wirtschaftsministerium NRW. Diederichs wurde per Video zum Gespräch hinzugeschaltet. Dirostahl unternimmt viel, um klimaneutral zu produzieren. Eine Alternative zum Gas gibt es bislang jedoch nicht.