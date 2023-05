Remscheider dreht Western in Hessen

Joe Gales (38) hat als Protagonist und Produzent in „Das Vermächtnis von Lingelcreek“ eine Doppelrolle inne.

Von Lucas Hackenberg

Remscheid. Remscheid goes Wildwest. Dafür sorgt in nicht allzu ferner Zukunft Schauspieler Joe Gales. In seinem neuen Film „Das Vermächtnis von Lingelcreek“ übernimmt der 38-jährige Remscheider, der gebürtig aus Luxemburg stammt, gleich zwei Rollen. Er produziert den Western – und übernimmt gleichsam die Rolle des Protagonisten. Für Gales ist das Projekt eine Herzensangelegenheit: „Ich liebe Western und finde einfach, dass Deutschland generell nicht genug Western zeigt“, sagt der Schauspieler zu seiner Motivation.

Zur Handlung des Films kann Joe Gales bereits einige Einblicke geben: „Im Zentrum steht die gestohlene, heilige Kette von Lingelcreek. Das Ganze wird zum Familiendrama, weil der Dieb gleichzeitig der Bruder des Sheriffs ist und sich den Schurken anschließt“, verrät Gales. Wichtig sei also das alt-bekannte Motiv „Gut gegen Böse“, gepaart mit Familienintrigen und Überzeugungsversuchen.

Bis zur Premiere des Westerns, der, so nennt Gales die Zielvorgabe, auf der Berlinale 2024 erstmalig laufen soll, will er die Spannung aber natürlich aufrechterhalten: „Nicht nur Western-Fans dürfen gespannt sein.“ Nach der Weltpremiere auf der Berlinale soll „Das Vermächtnis von Lingelcreek“ dann auch in den Kinos zu sehen sein und die Zuschauer auch international begeistern.

Der Name des Films kommt dabei nicht von ungefähr. Die Westernstadt „Lingelcreek“ im hessischen Lingelbach bei Alsfeld bildet die Kulisse für den Streifen. Der Ort sei laut des Schauspielers ein echter Gewinn für die Filmcrew gewesen: „Die Stadt bietet genau das, was wir brauchen. Der alte, wilde Westen wird hier originalgetreu spürbar“, sagt Gales.

„Ans Eingemachte“ ging es für das Team aus 23 Filmcrew-Mitgliedern, fünf Schauspielern, zwei Kleindarstellern und 20 Komparsen dann vom 19. bis 22. Mai. An vier Drehtagen wurde das Projekt finalisiert. Die Planung für Selbiges war bereits Anfang des Jahres angelaufen, bis zum Dreh lief das meiste genau nach Plan: „Es lief eigentlich alles wie geschmiert. Wir haben eine tolle Filmcrew, tolle Schauspieler und ohne unsere Sponsoren wäre das Ganze natürlich nicht in dem Rahmen möglich gewesen“, sagt Gales.

Dies veranschaulichen insbesondere die Kosten des Projekts: „Insgesamt mussten wir etwa 8000 Euro in Verpflegung, Unterkunft und Westernstadt investieren“, weiß der Schauspieler. Hätten einige nicht ehrenamtlich mitgewirkt, wären die Kosten für Equipment und Gagen auf über 500 000 Euro gestiegen, berichtet Gales.

Dass der Film seine Professionalität wahren kann, liege vor allem am freiwilligen Engagement und an der Unterstützung, die das Projekt erfahren hat. Neben den Hauptsponsoren Kotte & Zeller sowie der Pension „Neue Linde“ beteiligten sich auch einige Unternehmen aus Remscheid an der Finanzierung. Hier nennt Joe Gales zum Beispiel Möbel vom Stein, Perfect Finish Transporte, den Chou Shi Ratskeller oder den Friseur Löwenmähne als Partner des Projekts. „Die Liste ist noch erheblich länger“, fügt der Schauspieler hinzu und bedankt sich bei allen, die Interesse an seiner Arbeit gezeigt haben. „Jede noch so kleine Unterstützung hat dafür gesorgt, dass ich meine Idee realisieren konnte.“

Joe Gales

Joe Gales wurde 1985 in Luxemburg geboren und lebt inzwischen seit zwei Jahren als selbstständiger Schauspieler und Drehbuchautor in Remscheid. Seit sich der gelernte Finanzbuchhalter 2017 bei Luxemburgs größter Casting-Agentur bewarb, ergatterte er bereits mehrere Rollen.