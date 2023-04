Kidical Mass: Remscheider demonstrieren per Rad

Die 2. „Kidical Mass“ am 6. Mai hat besonders Kinder im Blick. Veranstalter setzen sich für Miteinander ein.

Von Melissa Wienzek

Remscheid. Der aktuelle „Fahrradklima-Test“ des Allgemeinen Deutschen Fahrrad-Clubs (ADFC) gibt ihnen recht: Remscheid hängt in Sachen Fahrradverkehr hintendran. „Wir sind es einfach nicht gewohnt, dass Radfahrer als gleichwertige Verkehrsteilnehmer gesehen werden. Und ich habe das Gefühl, dass das Thema in Remscheid auch politisch noch nicht so unterstützt wird, wie ich es mir wünschen würde“, sagt Karoline Jungbluth. Die Lenneper Radfahrerin, selbst Mutter, setzt sich aktiv für sichere Radwegeverbindungen ein. Jetzt ruft sie gemeinsam mit dem RV Adler Lüttringhausen und weiteren engagierten Radfahrerinnen und Radfahrern zur zweiten Remscheider Fahrraddemo am 6. Mai auf: Bei der 2. „Kidical Mass – Platz da für die nächste Generation“ stehen vor allem die jungen Radfahrerinnen und Radfahrer im Fokus. Und die dürfen klingeln, trampeln und Luftballons an den Gepäckträger knoten, was das Zeug hält.

Kidical Mass ist eine weltweite Bewegung, die es seit 2017 auch in Deutschland gibt. Sie wird von überregionalen Partnern wie dem ADFC oder Greenpeace gefördert und vor Ort von Vereinen und Aktiven organisiert. 2022 haben über 90 000 Menschen an über 400 Orten, überwiegend in Deutschland, aber auch in anderen Ländern bei den Rad-Demos mitgemacht – um auf den Klimaschutz und die Förderung des Radverkehrs aufmerksam zu machen. In Remscheid radelten bei der Premiere 2022 250 Menschen mit.

Dieses Mal hoffen die Veranstalter auf noch mehr Teilnehmer. Denn es gibt noch viel zu tun, sagt Karoline Jungbluth. „Die Topographie Remscheids kann nicht mehr als Grund angeführt werden, warum unsere Stadt noch nicht wirklich fahrradfreundlich ist – schließlich sind immer mehr E-Bikes unterwegs. Und Kinder schaffen die Hügel mit links.“

Gleichberechtigung für Radfahrer: Die Stadt ist bemüht, doch es fehlt noch einiges

Die städtische Abteilung um Verkehrsplaner Burkhard Fey sei bemüht, die neuen Schutzstreifen, Piktogramme und Einbahnstraßen-Öffnungen seien toll. Aber die Umstrukturierung hin zu mehr Radverkehr laufe nur langsam – hier wünscht sich Karoline Jungbluth mehr Mut. „Es geht uns dabei nicht darum, anderen Platz wegzunehmen. Es soll nicht immer nur ,die Radfahrer‘ oder ,die Autofahrer‘ heißen, sondern um ein friedliches Miteinander, um strukturelle Gleichberechtigung gehen“, betont sie.

In den letzten Jahrzehnten hätten wir Menschen uns nur so sehr über die Errungenschaft des Autos gefreut, dass wir alles darauf ausgelegt hätten. Auch in Remscheid. Das Problem: „Alle anderen Verkehrsteilnehmenden haben sich in der Regel unterzuordnen. Warum muss der Radfahrer, der sich CO2-neutral bewegt, immer Umwege in Kauf nehmen? Wir sind es in Remscheid nicht gewohnt, dass Radfahrende Teil des Ganzen sind.“ Es müsse ja nicht jeder Rad fahren, sagt sie. Aber jeder Radfahrer sei ein Autofahrer weniger, brauche weniger Parkraum, halte sich fit – und schütze die Umwelt.

Das Problem herrsche aber nicht nur auf den Straßen: „Gehwege sind oft zugeparkt, wo es nicht vorgesehen ist – und es wird auch nicht nachgehalten“, bemängelt die Lenneperin. Mülltonnen und Baustellenschilder mitten auf dem Gehweg, überwuchernde Hecken, hohe Bordsteine – all das sei nicht gerade velofreundlich. Besonders für Kinder, die ans Radfahren herangeführt werden, sei das ein Problem und führe zu Unsicherheit.

Ein Parade-Negativbeispiel sei für sie die Hackenberger Straße, für die es übrigens 1999 schon mal Umbaupläne gab. Im Schulwegplan, der letztes Jahr von der Stadt an die Familien übermittelt worden sei, mache ein externes Büro auch auf den gefährlichen Punkt am H 2 O aufmerksam. „Man sieht hier zwar eine Gefährdung, doch es gibt nur den Vermerk, dass Kinder an der Stelle aufmerksam sein sollten. Es fehlt komplett eine Handlungsanweisung an die Politik. Das kann es doch nicht sein.“

All das führe zu Frust und sorge nicht unbedingt dafür, dass Eltern Lust hätten, ihre Kinder ans Radfahren zu gewöhnen. Lieber werde dann das Auto benutzt. „Damit verhindern wir auch die Selbstständigkeit unserer Kinder“, sagt Karoline Jungbluth.

Die „Kidical Mass“ am 6. Mai

Zum zweiten Mal erobern kleine und große Radfahrerinnen und Radfahrer am Samstag, 6. Mai, die Straßen Remscheids – aber bitte nur mit Helm. Los geht es um 11.30 Uhr an der Sternwarte am Schützenplatz. Die Route ist extra kindgerecht und führt am Rathaus vorbei, zum Ebert-Platz und Bahnhof, Freiheitstraße und zurück zum Stadtpark. Wer mag, kann hier den Tag beim Sport- und Familienfest und der Kirmes ausklingen lassen. Die „Kidical Mass“ ist als offizielle Demo angemeldet – die Polizei begleitet und sichert die Wege.