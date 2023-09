1. Remscheider CSD: Das ist das Programm

Fest für Toleranz

+ © Roland Keusch Auch der Remscheider Jugendrat beteiligt sich am CSD. © Roland Keusch

Nach dem Demo-Zug vom Rathaus durch die Stadt gibt es am 16. September ein Fest im Stadtpark. Beginn mit „Flagge zeigen“ am Freitag.

Remscheid.-mw- Flagge zeigen – das ist nicht nur das Motto des 1. Remscheider CSD am Samstag, 16. September, sondern auch schon einen Tag vorher. Und eigentlich immer.

Spirituelle Impulse am Vorabend

Bereits am Freitag, 15. September, 18 Uhr, gibt es in der Lutherkirche eine Andacht unter dem Thema „Flagge zeigen“, gestaltet von Pfarrerin Anne Simon und ihrem Team der Evangelischen Auferstehungs-Kirchengemeinde. „Wir feiern in der Hoffnung auf die schützende, stärkende und heilsame Wirkung von Gottes Segen – besonders für Menschen, die bedrängt, verfolgt und unterdrückt werden“, heißt es.

CSD am 16. September: Programm und Uhrzeiten

Los geht es um 16 Uhr mit einer Anmoderation von Benni Bauerdick am Rathaus. Auch Oberbürgermeister Burkhard Mast-Weisz spricht hier.

16.15 Uhr: Die Demo zieht los. Erster Stopp ist in der Mitte Hindenburgstraße/Höhe GBG mit Redebeiträgen von Pfarrerin Anne Simon und Slam-Poetin Kuri. Der zweite Halt ist vor dem Polizeipräsidium mit Redebeiträgen vom SPD-Landtagsabgeordneten Sven Wolf und einem Doppelbeitrag von Jolene „Yun“ Kohn und Elias Ewald für die queere Jugend.

17.15 Uhr kommt der von der Polizei begleitete Demozug dann im Stadtpark an. Hier begrüßt Wolfgang Tillmans via Video. Hier gibt es Stände mit Infos und Gastro. Die Bühnenshow gestalten die Bands Apex und GutSo und die beiden DJ Sets von deejay Kpz B2B Ben Vince und Alexander Lux. In den Umbaupausen wird Moderator Benni Bauerdick Gespräche führen und Initiativen rund ums queere Leben vorstellen.

Im Anschluss, ab 22 Uhr, steigt die Aftershowparty in der Tanzfabrik an der Nordstraße.