Verborgene Tür führt zu noch größerer Drogen-Plantage

Erst mehr als 350 Marihuana-Pflanzen - nun ein noch größerer Fund: Drogenermittler sind derzeit im Dauereinsatz auf der Alleestraße in Remscheid.

Wie die Ermittler auf eine zweite große Cannabis-Plantage an der Alleestraße in Remscheid gestoßen sind.

Von Axel Richter

Remscheid. Damit hatten die Männer des Technischen Hilfswerks (THW) nicht gerechnet. Noch einmal hatten sie am Mittwoch die Räume auf der Alleestraße betreten, in denen die Polizei vor zwei Wochen eine Drogen-Plantage ausgehoben hatte. Beim Aufräumen öffneten sie eine Tür. Und entdeckten dahinter eine weitere, noch viel größere Anbaufläche voller Marihuana-Pflanzen.

Die Folge war ein nochmaliger Großeinsatz der Polizei am Mittwoch Nachmittag und Abend. Die zersplitterten Scheiben einer Eingangstür an der Ecke Alleestraße / Mandtstraße zeugen von dem robusten Vorgehen der Beamten. Ein Holzschild liegt auf der Straße, darauf die Aufschrift „Albania“. Andere Schilder deuten den Weg zu Jugendräumen.

Vor zwei Wochen hatte die Polizei auf den Hinweis eines Zeugen im dem leichen Gebäudekomplex zwei Männer (beide 26) festgenommen. Zur Festnahme eines weiteren Mannes (21) kam es später in Köln.

Fund vor zwei Wochen: 350 erntereife Pflanzen

Die drei Männer sollen in den ehemaligen Filialräumen einer Bank eine Plantage von 350 erntereifen Marihuana-Pflanzen betrieben haben. Die Männer gingen in Untersuchungshaft und schwiegen seither zu den Vorwürfen. Außer den Pflanzen hatte die Polizei in den Räumen unter anderem ein Messer und einen Baseballschläger sichergestellt. Wegen bewaffneten Drogenhandels droht den Beschuldigten im Falle eines Urteils eine mehrjährige Haftstrafe.

Das THW beförderte die Pflanzen in die Müllverbrennungsanlage nach Wuppertal.

Fund am Mittwoch: Neue Plantage hinter verborgener Tür

Am Mittwoch rückten die Helfer dann erneut zu den Räumen zwischen dem ehemaligen Herrenausstatter Vogel und dem einstigen Feinkostgeschäft der Familie Sackermann auf der Alleestraße aus. Sie wollten elektrische Kabel entfernen, die die mutmaßlichen Drogendealer verlegt hatten. Die Anzucht von Marihuana-Pflanzen braucht unter anderem viel Strom.

Die Männer gingen ans Werk und stießen dabei hinter einer verborgenen Tür auf viele weitere Cannabis-Pflanzen - die Plantage soll noch größer sein als der erste Fund vor zwei Wochen. Die Helfer riefen die Polizei. Die übernahm auch die zweite Plantage und sicherte Beweise. Mehr mochten die Ermittler am Mittwochabend nicht sagen. Ob weitere Personen mit den Drogen in Verbindung stehen, ob es zu weiteren Festnahmen kam, ist unbekannt.

Das THW ließ weitere Einsatzkräfte anrücken und verfrachtete auch die neuen Pflanzen in die Verbrennung. Zwischenzeitlich befanden sich bis zu 20 Einsatzkräfte im Einsatz, um der Drogenanpflanzung eine Abfuhr zu erteilen.