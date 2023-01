Zwei Verletzte bei Unfall auf Freiheitstraße

Freiheitstraße

20.000 Euro Schaden - das ist die Bilanz des Unfalls am Donnerstagmittag.

Die Polizei schätzt den Sachschaden auf 20.000 Euro. Es kam zu Verkehrsbehinderungen.

Remscheid. Parallel zum Brand an der Nordstraße hat sich in Remscheid am Donnerstagmittag ein Verkehrsunfall auf der Freiheitstraße ereignet. Eine 19-Jährige wollte ersten Informationen zufolge mit ihrem Pkw ein Grundstück verlassen und nach links in Richtung Hauptbahnhof fahren.

Ein Autofahrer auf der rechten Spur bremste, um die Frau einfädeln zu lassen. In dem Moment wurde der wartende Fahrer von einer Autofahrerin auf der linken Spur überholt, sodass es zum Zusammenstoß zwischen der Überholenden und der 19-Jährigen kam.

Beide Fahrerinnen wurden leicht verletzt. Der Sachschaden liegt bei geschätzten 20.000 Euro.