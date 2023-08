Zwei Jahre Kampf für sicheren Schulweg

Auch ein Kommunikationsproblem: Eltern fühlen sich mit ihren Sorgen nicht ernstgenommen.

Von Sven Schlickowey

Remscheid. Wirklich lang ist der Schulweg von Till Seuthe nicht, seiner Mutter Katharina bereitet er aber trotzdem Sorge. Ab Montag besucht der Zehnjährige aus Lüttringhausen die Gesamtschule in Ronsdorf. Nur ein paar Hundert Meter bergab über die Straße Birgden III muss er gehen, um seine Bushaltestelle zu erreichen. Und über die L157. Die quert er, so wie eine gute Handvoll anderer Schüler aus der Siedlung oberhalb des Heyco-Werks auch, an einer unübersichtlichen Stelle direkt hinter einer Kurve. Ohne Ampel oder eine andere Querungshilfe.

„Das ist wirklich gefährlich“, sagt seine Mutter. Auch weil an dieser Stelle viele Autos deutlich zu schnell unterwegs seien. Gerade Fahrer, die aus Richtung Ronsdorf kommen, würden die Kinder und Jugendlichen erst spät sehen. Und seien für diese auch erst spät zu erkennen. „Im Dunkeln kann man die manchmal noch an den Lichtkegeln der Scheinwerfer ausmachen“, sagt Katharina Seuthe. „Im Hellen fast gar nicht,“ fügt sie hinzu.

Seit zwei Jahren schon, seit Tills ältere Schwester Jana die Ronsdorfer Schule besucht, bemüht sich Katharina Seuthe zusammen mit ihrem Mann Stefan, die Situation an der Landstraße zu entschärfen. Sie nahmen Kontakt zur zuständigen Bezirksvertretung auf, schrieben das Ordnungsamt und den Oberbürgermeister an, sammelten Unterschriften. Passiert sei wenig, berichtet Stefan Seuthe. Vor allem gebe es kaum Infos von der Stadt, ob überhaupt an der Lösung des Problems gearbeitet werde.

Ganz ähnlich gehe es den Parteien in der Bezirksvertretung, sagt Sebastian Hahn, der stellvertretende Bezirksbürgermeister von Lüttringhausen: „Das ist eine Farce.“ Mehrmals schon hatte seine CDU-Fraktion das Thema in der BV angesprochen, Anfragen gestellt, zuletzt auch einen Prüfungsantrag. Einziges Ergebnis sei bisher aber, dass an der Stelle mehrfach geblitzt wurde. Und man dabei teils erhebliche Geschwindigkeitsüberschreitung feststellte. Eine echte Lösung gebe es aber weiterhin nicht.

Arndt Liesenfeld, der Leiter des Ordnungsamtes, bestätigt den Einsatz eines teilstationären Blitzers. Und dass dort viele zu schnell fahren. Die sogenannte Überschreitungsquote liege, wenn die Messungen beginnen, in beide Richtungen über vier Prozent: „Das ist schon recht hoch.“ Im weiteren Verlauf sinke die Quote dann deutlich, die Leute fahren also langsamer.

Liesenfeld betont aber auch, dass die Verwaltung durchaus an einer Lösung arbeite. Eine Variante sei, dort einen stationären Blitzer aufzubauen. Ins Auge gefasst habe er die Säule, die seit gut zwei Jahren in Forsten steht und dort über eine Brennstoffzelle mit Strom versorgt wird. „Das hat sich in der Praxis als sehr wartungsintensiv und teuer herausgestellt“, berichtet Liesenfeld. Also könnte der stationäre Blitzer nach Birgden III versetzt werden. „Dort gibt es Strom, das habe ich geprüft.“ Und die Fläche, die einst in Forsten für ihn und seine Brennstoffzelle geschaffen wurde, für eine teilstationäre Anlage genutzt werden. Verhindert werde der Blitzer-Umzug derzeit aber noch von einer anderen Überlegung, der zweiten möglichen Variante, sagt Ordnungsamtsleiter Liesenfeld. Die Verkehrsplanung prüfe nämlich eine Verlegung der Haltestelle: „Die ist ja auch wirklich blöd da.“ Ohne die Haltestelle gebe es aber keinen Grund mehr für die Blitze, sagt Arndt Liesenfeld. „Wir müssen also abwarten, was bei dieser Prüfung herauskommt.“

Eine Verlegung der Haltestelle würde auch Sebastian Hahn bevorzugen. Wandere der Haltepunkt ein paar Meter den Berg runter, könne man dort vielleicht eine Querungshilfe schaffen, sagt er. Und unter Umständen sogar ein Bushäuschen, das die Schülerinnen und Schüler bei Regen schützt.

Katharina und Stefan Seuthe würden sich eher die stationäre Messanlage wünschen, wie sie sagen. „Das funktioniert immer, wenn der Blitzer da steht“, hat Stefan Seuthe beobachtet. Wichtig sei aber vor allem, dass es überhaupt eine Lösung gebe. Und dass die Anwohner informiert werden. Arndt Liesenfeld hat zugesagt, sich bei der Familie zu melden.

Kommentar von Sven Schlickowey: Es hängt auch am Geld

Dass sich die Situation in Birgden III trotz des persönlichen Einsatzes mehrerer Anwohner auch nach zwei Jahren nicht wirklich verbessert hat, hat sicherlich viele Gründe, über die man von außen teilweise nur spekulieren kann.

Eines kann man aber mit ziemlicher Sicherheit sagen: Eine finanziell besser ausgestattete Kommune, die nicht nur Blitzen, Bushaltestellenverlegungen oder was immer auch nötig ist, ermöglichen kann, sondern vor allem über mehr Personal für Planung und Abstimmung verfügt, hätte vermutlich schon eine Lösung gefunden und umgesetzt.

Man könnte es also etwas überspitzen, dass Kinder in reicheren Städten sicherer unterwegs sind. Die in der Verfassung festgelegte Gleichwertigkeit der Lebensverhältnisse ist für überschuldete Städte und Gemeinden längst nicht mehr gegeben – und längst zahlen auch Kinder und Jugendliche, die ganz sicher am wenigsten dafür können, den Preis dafür.