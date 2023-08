Zum Weltkindertag startet Riesenfete im Stadtpark

Mehr als 30 Institutionen laden für den 27. August ein.

Von Sven Schlickowey

Remscheid. Mal einen echten Bagger ausprobieren oder eine Feuerwehrspritze, auf einer Hüpfburg toben, dazu Kreativangebote, Kinderschminken, Vorführungen auf der Bühne und vieles mehr – das Fest zum Weltkindertag soll erneut eine Riesensause werden. Am Sonntag, 27. August, sind mehr als 30 Vereine und Institutionen im Stadtpark dabei, von 12 bis 17 Uhr wird gefeiert.

Dass die Stadt, verschiedene Initiativen und auch einzelne Firmen zum Internationalen Tag des Kindes einladen, ist längst Tradition in Remscheid, neu ist seit dem Vorjahr aber der Ort. Seit der Remscheider Kinderschutzbund das Fest zu seinem 50-jährigen Bestehen in den Stadtpark verlegt hatte. „Danach war allen Beteiligten klar, dass das der richtige Ort ist“, sagt Karl-Richard Ponsar vom Kinderschutzbund. Auch Oberbürgermeister Burkhard Mast-Weisz spricht von einer „idealen Location“ und verweist unter anderem auch die Konzertmuschel, den nahen Spielplatz und die Bäume, die Schatten spenden.

Dabei kommt den Veranstaltern auch der Zufall zugute. Am Donnerstag vor der Fete findet der Firmenlauf in unmittelbarer Nähe statt, samstags ein Konzert auf dem Schützenplatz, beides veranstaltet von der Agentur Neo Move aus Bochum. Die habe zugesagt, dass man auf ihre Infrastruktur wie Stromleitungen und Parkleitsysteme zurückgreifen dürfe, berichtet Elke Müller von der städtischen Kinder- und Jugendförderung: „Das kann natürlich alles gut übernommen werden.“

Das Angebot des Festes richte sich vor allem an Kinder im Vorschul- und Grundschulalter, sagt Müller. Die teilnehmenden Institutionen hätten verschiedene Mitmachangebote, Spiel- und Bewegungsparcours und Ähnliches vorbereitet, zahlreiche Gruppen zeigte ihr Können zudem auf der Bühne. Auch für Snacks und Getränke sei gesorgt: „Das ist ja ein Fest für Kinder, da darf es auch mal etwas Ungesundes sein.“

Schließlich gehe es ja um den Nachwuchs, sagt auch der Oberbürgermeister: „Die Kinder sollen den Tag genießen.“ Doch dahinter stehe eben auch eine politische Aussage, die sich schon in dem Motto „Jedes Kind braucht eine Zukunft“ zeige. Es liege in der Verantwortung der Stadtgesellschaft, das Thema Kinderrechte auch über das Fest hinaus nicht aus den Augen zu verlieren, so Mast-Weisz: „Wenn man das ernst nimmt, muss man bei uns in der Stadt damit anfangen.“