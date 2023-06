Zirkus Knie bietet Europas größte Wassermanege

Remscheid. Es wird heiß in Remscheid. Für Abkühlung sorgt der Zirkus Charles Knie, laut eigener Aussage der zweitgrößte reisende Zirkus Deutschlands. Denn der kommt mit seinem großen Wasserspektakel auf den Schützenplatz. Am Mittwoch geht es los: Die Premiere steigt um 16 Uhr. Bis Sonntag verwandelt der Zirkus aus Einbeck, präsentiert vom RGA, den Schützenplatz in ein riesiges überdachtes Aquarium. Wir erklären, was Familien dort erwartet – und liefern ein paar beeindruckende Zahlen.