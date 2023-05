Zirkus Charles Knie möchte mit Wasserfontänen begeistern

Das Ensemble will sich neu erfinden. Ihr neues Programm für Familien ist bald auf dem Schützenplatz zu sehen.

Von Lucas Hackenberg

Remscheid. Zirkus ist nicht immer gleich Zirkus. Das ursprüngliche Bild der dressierten Löwen, die durch Feuerringe springen, gehört inzwischen der Vergangenheit an. Für eines soll in der Manege aber weiterhin gesorgt sein: Spektakel. Das schreibt sich auch der Zirkus Charles Knie auf die Fahne. Von Mittwoch, 14. Juni bis Sonntag, 18. Juni kommt Deutschlands zweitgrößter Tourneezirkus erneut auf den Remscheider Schützenplatz. Im Zentrum der Vorstellungen steht diesmal, passend zum Beginn des Sommers, die Vielfalt von Wasser.

Die Tour des Zirkus Charles Knie startete bereits im März und zieht bis November noch durch 30 weitere Städte. Der Remscheider Schützenplatz bildet in diesem Jahr eine Haltestelle im Sommer. Täglich um 16 Uhr und um 19.30 Uhr finden die Aufführungen statt. Eine Ausnahme bildet der Sonntag, an dem die Gäste um 11 und um 15 Uhr willkommen geheißen werden. Die Remscheiderinnen und Remscheider können sich pro Vorführung auf insgesamt 22 Darbietungen verschiedener Artisten freuen. Die Dauer einer Show ist auf 150 Minuten angesetzt, zwischendurch gibt es eine zwanzigminütige Pause.

Während der Corona-Pandemie habe sich der Zirkus Charles Knie einer Phase der kreativen Neuorientierung gewidmet. Hierbei wollte man ein Zukunftskonzept für den Zirkus entwerfen, das den modernen Vorstellungen der Besucher entspricht. Inspiriert von einer Wasseranlage im vom Zirkus Charles Knie betriebenen Freizeitpark „Zirkus-Land“ im niedersächsischen Einbeck, prüften die Verantwortlichen auch die Möglichkeit, mit einer Wasser-Manege auf Tour zu gehen. Tatsächlich wurde die Idee ins Programm mit aufgenommen und zum Ankerpunkt der diesjährigen Vorführungen ausgearbeitet.

Im Zentrum der Show stehen 100.000 Liter Wasser

Der Zirkus will seinen Besuchern ein neues Erlebnis bieten: „Die Einmaligkeit unserer Wasser-Manege ist ein Fingerzeig in Richtung Zukunft von Zirkussen“, betont Holger Fischer, Assistent der Geschäftsleitung beim Zirkus Charles Knie. Die größte transportable Wasserbühne Europas hat es dabei in sich: Im Zentrum der Show stehen 100 000 Liter Wasser, die den Zuschauern in einem vielfältigen Farbenspiel präsentiert werden. Bis zu 15 Meter hoch sind die Fontänen, die die Zirkusbesucher ins Staunen versetzen sollen.

Inflationär solle das Wasser trotzdem nicht verwendet werden. Beim Ensemble aus 40 internationalen Top-Artisten, Musikern, einer Sängerin, einem Show-Ballett und Zirkus-Comedians soll es „nur dort zum Einsatz kommen, wo es zur Show passt“, verrät Holger Fischer. So soll den Familien ein möglichst abwechslungsreiches Programm geboten werden, das das Erlebnis Zirkus auf eine neue Stufe hebt, führt er aus.

Besonders jungen Talenten will der Zirkus Charles Knie verstärkt eine Bühne bieten. Bei Rollschuhdarbietungen, Zaubershows, Hochseilakten und Co. sollen deshalb auch junge Artisten ihr Können zeigen – und die Zuschauer nachhaltig begeistern. Als „Ort der lebendigen Kunst“ will der Zirkus so alle Altersgruppen erreichen und weiterhin ein Kulturgut bleiben.

Die Preise für Plätze sind in vier Kategorien unterteilt: Regulär kostet die Show auf dem Rang 25, unnummeriert auf der Tribüne 32, mit Sitzplatznummer hier 38 und auf den Logenplätzen 42 Euro. Jeweils 5 Euro Ermäßigung erhalten zum Beispiel Rentner, Studenten, Schüler sowie Menschen mit Behinderung und einem gültigen Ausweis. Für Kinder unter drei Jahren ist der Eintritt frei.

Vergünstigungen

Der RGA ist Medienpartner der diesjährigen Tour des Zirkus Charles Knie. RGA-Abonnenten erhalten einen Rabatt von 20 Prozent auf die Eintrittspreise. Dies gilt RGA-Karten-Inhaber und eine Begleitperson sowie für Familien mit RGA-Karte, einschließlich aller Kinder.

www.zirkus-charles-knie.de

Kinder können auch in diesem Jahr wieder Zirkus mitgestalten