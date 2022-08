Zimmerbrand: Drei Personen bei Löschversuch verletzt

Rosenhügeler Straße

Auf der Rosenhügeler Straße stand ein Zimmer in Vollbrand.

Remscheid. Ein Zimmer in einem Obergeschoss einer Wohnung stand am Montagmorgen in Vollbrand. Die Feuerwehr rückte deshalb gegen 10.30 Uhr zur Rosenhügeler Straße aus.

Als die Feuerwehr eintraf hatten Bewohner bereits versucht, den Brand selbst zu löschen. Drei Personen wurden dabei verletzt. Sie wurden mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus gebracht.

Die Feuerwehr konnte den Brand schnell löschen, nachdem Polizei und Rettungsdienst das Gebäude evakuiert hatten. Das Feuer breitete sich nicht auf die umliegenden Wohnungen aus. Das Gebäude wurde anschließend entlüftet.

Gegen 12 Uhr war der Einsatz beendet.