Zerkratzte Autos: Möglicher Ermittlungserfolg

Ein 38-jähriger polizeibekannter Mann wurde vorläufig festgenommen.

Remscheid. In einer Serie von Sachbeschädigungen an Autos kann die Polizei möglicherweise einen Erfolg vermelden: In der Nacht auf Samstag habe man auf der Lenneper Straße einen 38-jährigen polizeibekannten Mann vorläufig festgenommen, auf den die Beschreibungen von Zeugen passen, bestätigt die Polizei.

Ein Zeuge bemerkte den Verdächtigen im Bereich der Bushaltestelle Breslauer Straße. Zusammen mit zwei Bekannten konnte er ihn noch in der Nähe, an der Lenneper Straße, bis zum Eintreffen der Polizei festhalten.

Er wurde zur Befragung auf die Wache gebracht. Ob und wie er mit den zerkratzten Autos in Zusammenhang steht, müssten nun die weiteren Ermittlungen klären. wey/kab

