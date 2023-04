Remscheid zahlt für 1500 Kinder Unterhalt

Gesamtbetrag steigt auf 5,5 Millionen Euro pro Jahr.

Remscheid. 5,5 Millionen Euro plant Stadtkämmerer Sven Wiertz nun als Jahresbetrag ein, mit dem die öffentliche Hand Remscheider Kinder unterstützt, deren Elternteile nicht für ihren Unterhalt zahlen. Das entspricht im Vergleich zum Jahr 2018 einer Steigerung von rund zwei Millionen Euro.

Einen Grund dafür nennt Sozialdezernent Thomas Neuhaus: Die finanziellen Ansprüche der Mädchen und Jungen wurden angehoben: „Diese richten sich nach der Düsseldorfer Tabelle, die verändert wurde“, berichtet er. Kinder bis fünf Jahre bekommen seit 2023 mehr Unterhaltsvorschuss – 187 statt 177 Euro pro Monat. Ähnlich ist die Entwicklung in den beiden weiteren Altersgruppen. Kinder zwischen sechs und elf Jahren erhalten nun 252 Euro und damit 16 Euro mehr. 338 Euro beziehen 12- bis 17-Jährige, zuvor waren es 314 Euro.

Dabei haben sich die Fallzahlen eingependelt, wie Michael Flagge vom Fachdienst Soziales und Wohnen erläutert. „Etwa 1500 Kinder erhalten in Remscheid Unterhaltsvorschuss.“ Sprunghaft angestiegen war diese Zahl nach einer Gesetzänderung vor einigen Jahren. Zuvor hatten Mädchen und Jungen bis zwölf Jahren Anspruch auf die staatliche Hilfe. Diese Frist verlängerte der Gesetzgeber bis zum Erreichen der Volljährigkeit. So wurde das zuständige Team der Stadtverwaltung nicht nur mit etwa doppelt so vielen Anträgen konfrontiert, sondern auch mit längeren Anspruchszeiten der Jugendlichen.

Deren säumige Elternteile müssen begründen, warum sie ihrer finanziellen Verpflichtung nicht nachkommen. Ignorieren sie amtliche Schreiben, müssen sie mit Konsequenzen rechnen – von der Lohnpfändung bis zum Besuch des Gerichtsvollziehers. Denn: Nach Möglichkeit soll nicht der Steuerzahler für Väter oder Mütter einspringen, die sich nicht um ihren Nachwuchs kümmern. Michael Flagge spricht in diesem Zusammenhang von einer Refinanzierungsquote in Höhe von 25 Prozent. Das heißt: Jeden vierten Euro, den die öffentliche Hand vorstreckt, erhält sie wieder zurück – zuweilen nach Detektivarbeit der Behördenmitarbeiter, die häufig den Verbleib des säumigen Elternteils erforschen müssen.

Behördenmitarbeiter leisten Detektivarbeit

Dies erfolge zum einen seitens des Landesamtes für Finanzen NRW: „Und zwar in allen Fällen, in denen Unterhaltsvorschussleistungen erstmals ab dem 1. Juli 2019 bewilligt wurden,“ so Flagge. Für die Altfälle ist zum anderen nach wie vor die Stadtverwaltung zuständig, die 50 Prozent des zurückbezahlten Unterhalts behalten darf. Im Gegenzug werden die Kommunen an den Einnahmen des Landesamtes für Finanzen nicht beteiligt. Bei den Zuschussleistungen übernimmt der Bund, Stand 31. Dezember 2022, 40 Prozent, Land und Kommunen übernehmen jeweils 30 Prozent der Kosten. Remscheid allein muss also demnächst pro Jahr über 1,8 Millionen Euro schultern.

Standpunkt von Frank Michalczak: Kindern helfen

+ frank.michalczak@rga.de © Roland Keusch

Wenn Beziehungen in die Brüche gehen, sind es die Kinder, die oftmals darunter am meisten zu leiden haben – erst recht, wenn ein Elternteil den Kontakt abbrechen lässt. Zu den seelischen Nöten kommt dann auch noch der Druck für die Alleinerziehenden hinzu, den Alltag zu meistern und finanzielle Belastungen zu schultern – vor allem dann, wenn Unterhaltszahlungen ausbleiben. Dass Vater Staat in diesen Fällen einspringt, ist gut und richtig. Denn er darf kein Kind im Stich lassen.

Und dennoch wirft auch dies wieder eine Frage auf: Warum müssen ausgerechnet die Kommunen 30 Prozent der Vorschussleistungen tragen, deren Gesamtvolumen in den letzten Jahren deutlich gestiegen ist? Auch dies ist wieder ein Mosaikstein bei den vielfältigen Gründen für die finanzielle Misere von Städten wie Remscheid, die sich kaum noch die Beseitigung eines Schlaglochs auf der Straße leisten können.

