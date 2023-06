Zahl der Schulschwänzer steigt: Frühwarnsystem soll Abhilfe schaffen

Schnelles Handeln ist bei Fehlzeiten dringend geboten: Dr. Jana Schrage, Leiterin der Psychologischen Beratungsstelle vereint mit ihrem Fachdienst alle Beteiligten in einem Arbeitskreis.

Immer öfter fehlen Kinder und Jugendliche im Unterricht. Die Gründe dafür sind vielfältig. Arbeitskreis setzt auf schnelle Gegenmaßnahmen und Beratung.

Von Andreas Weber

Remscheid. Kinder und Jugendliche, die sich vor dem Schulbesuch drücken, sind zu einem großen Problem in Remscheid geworden. Die Verantwortlichen in den Schulen und der Stadtverwaltung steuern dagegen. Ein Arbeitskreis wurde gebildet, ein Frühwarnsystem soll helfen, die „Aussteiger“ schnell zu erreichen.

„Wir müssen so früh wie möglich an diese Klientel ran, denn wenn Kinder Distanz aufgebaut und den sozialen Kontakt verloren haben, ziehen sie sich zurück und wir erreichen sie nicht mehr“, betont Dr. Jana Schrage, Leiterin der Psychologischen Beratungsstelle der Stadt Remscheid.

Im Schulausschuss hatte Schrage darauf hingewiesen, dass der Schulabsentismus zunehme. Die Zahlen in ihrem Fachdienst belegen dies: „Im Vergleich zu 2019 haben sich 2022 die Beratungen mit dem Thema Schulabsentismus verdoppelt“, stellt Schrage fest. Darin enthalten sind alle Fälle, in denen Schüler in der Beratung waren, weil diese entweder aus unterschiedlichen Gründen hohe Fehlzeiten angehäuft hatten oder deutlich gefährdet waren, nicht mehr regelmäßig zur Schule zu gehen.

Die Gründe fürs „Schwänzen“ sind vielfältig

Für das sogenannte „schulferne Verhalten“ gibt es viele Gründe. Häusliche Schwierigkeiten wie die Trennung der Eltern, andere familiäre Krisen, Mobbing in der Schule, Leistungsdruck, schlechte Noten im Unterricht, Probleme mit den Lehrern, Pubertät können dazu führen, dass sich Kinder und Jugendliche ausklinken aus dem System und Unterstützung benötigen. Die Psychologische Beratung stellt fest, dass die Zahl der ängstlich-depressiven Kinder nach der Pandemie zunimmt.

„Es fällt schwerer, nach Corona in der Schule wieder anzukommen“, wurde Dr. Jana Schrage von den Schulen widergespiegelt. Ein Arbeitskreis aus Vertretern der Schulleitungen, Schulsozialarbeit, des Allgemeinen Sozialdienstes (ASD) im Jugendamt, und der Psychologischen Beratung unter Leitung von Felicia Buchmüller wurde gebildet. Zügiges Gegensteuern ist das A und O. „Wenn die Kinder und Jugendlichen die ersten Tage gefehlt haben, muss man sie direkt erwischen. Dauert es Monate, wird es ganz schwer, an die Verweigerer ranzukommen“, weiß Schrage.

Das strukturierte, abgestimmte Vorgehen gegen Fehlen soll intensiviert werden. „Wir müssen die unterschiedlichen Systeme besser aufeinander abstimmen“, fordert Schrage. Dazu zählt auch, dass der Arbeitskreis um Fachleute erweitert wird, die ebenfalls mit Nachwuchs aus schwierigen sozialen Verhältnissen konfrontiert sind, wie die Natur-Schule Grund. Wichtig sei, dass die Betroffenen Aufmerksamkeit erhalten, wissen, dass sie Hilfe erwarten können. meint Schrage.

Die Pläne werden von Schulen begrüßt

Christian Knies beschäftigt sich schon lange mit dem Thema. Der Leiter der Heinrich-Neumann-Schule begrüßt, dass die Stadt alle Beteiligten ins Boot holt, Gas gibt. „Wir haben bei der Kindeswohlgefährdung verbindliche Ablaufpläne erstellt, das Gleiche sollten wir beim Absentismus tun.“

Die Heinrich-Neumann, Förderschule mit den Schwerpunkten Lernen, emotionale und soziale Entwicklung hat eine besonders sensible Schülerschaft, muss öfters reagieren und Post verschicken. „Ab 100 Stunden Abwesenheit schauen wir genau drauf“, erklärt Knies. Im Rahmen der Schulpflichtüberwachung wird eine Kette in Gang gesetzt. Schulbesuchsmahnungen gehen raus, es gibt Anhörungen, ein Ordnungswidrigkeitsverfahren kann eingeleitet werden, bis möglicherweise zu einem Gerichtstermin.

In NRW drohen Erziehungsberechtigten oder Schülern, die das 14. Lebensjahr vollendet haben Bußgelder bis zu 1000 Euro.

Schulgesetz

Paragraf 126, Abs. 1 des Schulgesetzes NRW sieht vor: Versäumen Schüler unentschuldigt den Unterricht oder sonstige verbindliche Schulveranstaltungen, kann ein Bußgeldverfahren eingeleitet werden.