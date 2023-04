Zahl der Rentner in Remscheid steigt deutlich

Statistisches Landesamt erwartet, dass am 1. Januar 22 188 Personen im Alter von 67 und mehr Jahren in Remscheid leben werden.

Remscheid. Die Zahl der Menschen im Rentenalter wird in Remscheid bis 2030 voraussichtlich deutlich steigen. Davon geht Information und Technik Nordrhein-Westfalen als Statistisches Landesamt aus. Grundlage sind Daten aus der Bevölkerungsvorausberechnung.

Demnach wird erwartet, dass am 1. Januar 2024 in Remscheid 22 188 Personen im Alter von 67 und mehr Jahren leben werden.

Sechs Jahre später soll die Zahl 7,5 Prozent höher liegen – bei 23 854. In Wuppertal und Solingen werden Zuwächse von 6,2 beziehungsweise 9,9 Prozent prognostiziert. Landesweit rechnen die Statistiker mit einem Plus von 10,1 Prozent. Überdurchschnittlich entwickelt sich die Zunahme voraussichtlich in den Landkreisen, während angenommen wird, dass die kreisfreien Städte in einem langsameren Tempo altern. böh/mw