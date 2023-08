Zahl der Kontenabrufe steigt deutlich

Behörden wie das Finanzamt können sich Informationen zu Bankkonten und Depots beschaffen.

Von Manuel Böhnke und Sven Schlickowey

Remscheid. Die Zahl der sogenannten Kontenabrufe ist in Remscheid in den vergangenen Jahren deutlich gestiegen. 1383 Mal haben „berechtigte Bedarfsträger“ wie Finanzamt, Jobcenter oder Gerichtsvollzieher 2022 die Stammdaten von Remscheider Kontoinhabern abgerufen. 2014 lag die Zahl der Abrufe mit 147 noch bei nur knapp einem Zehntel dieses Werts. Damit liegt Remscheid im allgemeinen Trend. Laut Angaben der Lohnsteuerhilfe Bayern stiegen die Fälle bundesweit zwischen 2010 und 2022 an – von 58.000 auf rund 1,14 Millionen.

Wer ist zu einem Kontenabruf berechtigt?

Insbesondere das Finanzamt, einige Dienststellen der Stadtverwaltung, darunter Sozialamt und Wohngeldstelle, das Jobcenter und die Gerichtsvollzieher, aber auch die Polizei, wenn es der Gefahrenabwehr dient. Zurück geht das Verfahren auf das „Gesetz zur Förderung der Steuerehrlichkeit“, das 2005 in Kraft trat. „Seitdem kann der Kontenabruf in bestimmten Verfahren zur Beweiserhebung durchgeführt werden“, heißt es vom Bundeszentralamt für Steuern in Bonn, bei dem die Bedarfsträger Anträge stellen können. Ziel des Gesetzes sei die Steuergerechtigkeit. „Darüber hinaus dient der Kontenabruf unter anderem dazu, Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung sowie Sozialleistungsmissbrauch einzudämmen und die Vollstreckung von öffentlichen-rechtlichen und privat-rechtlichen Forderungen zu unterstützen.“ Das Verfahrensrecht erlaubt das Vorgehen laut Angaben der Oberfinanzdirektion Nordrhein-Westfalen insbesondere dann, „wenn ein Auskunftsersuchen an den Bürger oder die Bürgerin nicht zum Ziel geführt hat oder keinen Erfolg verspricht“.

Welche Daten können die Behörden einsehen?

„Im ersten Schritt dürfen die sogenannten Stammdaten elektronisch abgerufen werden“, erklärt die Lohnsteuerhilfe Bayern. Diese speichern Geldinstitute in einer separaten Datenbank. Dort sind für alle inländischen Bankkonten, Wertpapierdepots und Schließfächer die Kontonummer, der Name sowie das Geburtsdatum des Inhabers zu erfahren. Außerdem enthält sie Informationen zu Verfügungsberechtigten sowie wirtschaftlich Berechtigten, deren Adresse sowie das Eröffnungs- und gegebenenfalls das Auflösungsdatum des Kontos.

Werden einzelne Transaktionen sichtbar?

Nein. „Einen Zugriff auf Informationen zum Kontostand und zu etwaigen Kontenbewegungen erlaubt der Kontenabruf nicht“, betont die Oberfinanzdirektion. Erhärte sich der Verdacht im ersten Schritt, müsste die Behörde ein Einzelauskunftsersuchen bei der Bank stellen, um diese zu erhalten.

Welche Regeln gelten für die Behörden?

Kontenabrufe unterliegen gesetzlichen Vorgaben. Es sei stets der Verhältnismäßigkeitsgrundsatz zu wahren, betont die Oberfinanzdirektion. Tatsächlich sind es die Institutionen selbst, die Verantwortung dafür tragen, dass der Abruf rechtmäßig ist. Im Remscheider Finanzamt sei die Abrufberechtigung wie an anderen Standorten auch „klar nach konkreter Zuständigkeit und Aufgabe beschränkt“. Lediglich ein „fest umrissener Personenkreis“ sei dazu befugt. Darüber hinaus weist die Lohnsteuerhilfe Bayern darauf hin, dass die vom Kontenabruf Betroffenen im Nachhinein über den Vorgang informiert werden müssen, sofern dieser Schritt die Ermittlungen nicht behindert. Die Banken werden indes nicht darüber in Kenntnis gesetzt.

Wie stellen sich die Zahlen in Remscheid dar?

Insgesamt 1383 Abrufe gab es 2022, die meisten (1150) von Gerichtsvollziehern, es folgten das Finanzamt (166) und die Remscheider Stadtverwaltung (47). 20 Abrufe wurden zudem vom Jobcenter beantragt. Im Vergleich zur Nachbarstadt ist das ein eher moderater Wert: Solingen, nach Einwohner gerechnet etwa eineinhalb so groß, hatte mit 2592 Abfragen im Vorjahr fast doppelt so viele zu verbuchen. Auffällig viele gab es dort mit 640 vom Stadtdienst Soziales. Die Remscheider Zahlen sind von 2014 bis 2021 sprunghaft angestiegen, von 147 über 645 (2017) bis sie 2021 mit 1584 einen vorläufigen Höchststand erreicht hatten.