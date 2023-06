Brückenarbeiten: S7 fährt sechs Wochen nicht

Zwischen Remscheid und Wuppertal

+ © Roland Keusch Sechs Wochen lang müssen Pendler zwischen Remscheid und Wuppertal auf den SEV umsteigen. © Roland Keusch

Facebook

Twitter

E-Mail

Autor Katharina Birkenbeul schließen

Feedback schließen

Weitere schließen

Von Katharina Birkenbeul schließen

Ab nächste Woche Donnerstag fährt der Müngstener zwischen Remscheid Hbf und Wuppertal Hbf nicht. Es gibt einen Schienenersatzverkehr.

Remscheid. Es gibt schlechte Nachrichten für Pendler. Vom 22. Juni bis 7. August 2023, das entspricht den Sommerferien in NRW, fällt die Linie S7 zwischen Remscheid Hauptbahnhof (Hbf) und Wuppertal Hauptbahnhof aus. Grund dafür sind Brücken- und Tunnelarbeiten der Deutschen Bahn.

Der Müngstener wird in dem entsprechenden Zeitraum durch einen Schienenersatzverkehr (SEV) ersetzt. Allerdings nur zwischen Remscheid Hbf und Wuppertal-Oberbarmen. Wer bis zum Wuppertaler Hbf muss, muss einen Anschlusszug ( S8, S9, RB48, RE4, RE7 oder RE13) wählen. Nur in den frühen Morgenstunden und am späten Abend fahren die Busse bis zum Hauptbahnhof weiter. Ein entsprechender Fahrplan ist unter anderem auf dem zentralen Online-Informationsportal zuginfo.nrw abrufbar.

Zwischen Remscheid-Hauptbahnhof und Solingen-Hauptbahnhof fahren die Züge wie gewohnt.

Diese Haltestellen der S7 entfallen in den Sommerferien