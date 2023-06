Talente bekommen Scouts an ihre Seite gestellt

Zejnab Mahmoudian vom Berufskolleg Technik erhält Beratung von der Uni Wuppertal. Sie darf sich nun auch „Wupper-Stipendiatin“ nennen. Was dahintersteckt.

Remscheid. Vor sechs Jahren kam Zejnab Mahmoudian aus dem Iran nach Deutschland. Mit ihrer Mutter lebt sie in Wermelskirchen, besuchte zwei Jahre das dortige Gymnasium, erreichte den Abschluss nach Klasse 10. Die heute 20-Jährige war stets eine ehrgeizige Schülerin mit guten Noten. Naturwissenschaften liegen ihr. Deshalb wählte sie die „MINT-freundliche Schule“, das Berufskolleg Technik in Neuenkamp und dessen berufliches Gymnasium, um in drei Jahren ihr Vollabi zu erlangen.

Zejnab hat den Schwerpunkt Mathe und Informatik gewählt. Wie es nach dem Abi weitergeht, weiß sie noch nicht. Aber sie hat bereits jetzt zur Orientierung einen kompetenten Partner an ihrer Seite. Zejnab ist Teil des Talentscoutings der Uni Wuppertal. Betreut wird sie von Zerrin Kücük, eine von fünf Scouts, die 30 Schulen mit 580 Talenten unterstützt. Seit 2017 arbeitet die Bergische Uni in Kooperation mit der Heinrich-Heine-Uni Düsseldorf, um Schülern, die in der Regel aus einem nicht-akademischen Umfeld stammen über regelmäßige, individuelle Begleitung weiterzuhelfen.

Bei Zejnab heißt dies: In Vier-Augen-Gesprächen Pläne für die berufliche Zukunft erarbeiten, Wege aufzeigen, Netzwerke vorstellen und den Zugang zu Förderungen im Bildungssystem vorstellen. „Ich bin so glücklich, teilnehmen zu können“, sagt das junge Talent, das in den vergangenen Jahren eine von mehreren war, die am Berufskolleg Technik über Lehrerin Nicolet Ruhle und Bildungsgangleiter Oliver Kreuer ausgewählt wurde.

Die Talentscouts verstehen sich nicht als Studienberater

In der Regel einmal im Monat sucht Zerrin Kücük ihre Schützlinge auf, täglich führt sie im Schnitt acht Gespräche, steht im regen Austausch auch per Whatsapp. „Früher hätte man gesagt, ich bin ein Buddy“, erklärt Kücük. „Aufgeschlossen, freundlich, mit einer schnellen Auffassungsgabe“, sind Attribute, die Nicolet Ruhle, Lehrerin für Gesellschaftslehre mit Geschichte in Zejnabs Klasse, einfallen, wenn sie an die Iranerin denkt.

„Leistungsorientiert“, fügt Zerrin Kücük hinzu. Zejnab kennt sie seit der Einführungsphase (EF). Kommendes Schuljahr steigt sie in die Q2 auf, das Abi steht 2024 an. Was dann kommt, lässt das Talent offen. Aber ein Studium der Mathematik oder Informatik wären zwei Optionen.

Zerrin Kücük beeinflusst diese Entscheidung nicht. Ratschläge seien stets ergebnisoffen. „Als Talentscouts sind wir keine Studienberater. Aber wir können im Bildungsdschungel Licht ins Dunkel bringen.“ So vermitteln die Unterstützer jederzeit Kontakte, aber auch Vorlesungen zum Reinschnuppern an ihrer Uni oder Praktika. Zejnab Mahmoudian hat gerade die zweite Förderstufe erreicht.

Die Stipendiatin ist eine der leistungstärksten Schüler und findet doch Zeit sich für andere zu engagieren

Sie ist zur „Wupper-Stipendiatin“ geworden. Zu den zehn, die es dieses Jahr mit einem Empfehlungsschreiben ihrer Schule schaffen, zählt auch EMMA-Gymnasiastin Chiara Carbonaro. „Gedacht ist es für besonders leistungsstarke Schüler unter den Talenten“, erläutert Kücük.

Die 20-jährige Zejnab engagiert sich auch ehrenamtlich, hilft anderen Schülern weiter. Im Internet hat sie bei Youtube ihre ersten drei Mathe-Erklärvideos auf Farsi einstellt, für junge Hinzugezogene aus Persien, die sich in Deutschland im Schulsystem zurechtfinden müssen. Das Schüler-Stipendium läuft über ein Jahr, bietet ideellen, aber vor allem auch finanziellen Support. Die Auserwählten können mit 1200 Euro im Jahr rechnen, die bildungsorientiert in die Teilnahme an Workshops, Laptops oder Bücher investiert werden können.

Danach muss nicht Schluss sein. „Zejnab könnte zum Beispiel für eines der 13 Begabtenförderungswerke des Bundes vorgeschlagen werden“, berichtet Zerrin Kücük. Schließlich gibt es viele Stipendien in Deutschland, die nicht wahrgenommen werden.

Anmeldungen

Anmeldungen für das berufliche Gymnasium 2023/24 am Berufskolleg Technik laufen. Dauer bis Vollabi: drei Jahre; Leistungskurse sind Informatik/Mathe oder Ingenieurwissenschaften/ Mathe; Beratung bei Dr. Jennifer Hold oder Oliver Kreuer; www.btr-rs.de/gym