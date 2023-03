Wolfgang Tillmans besucht seine Geburtsstadt

Weltweit gefragter Fotograf sprach im Schützenhaus.

Er ist einer der bekanntesten Söhne der Stadt – und war nun mal wieder zu Besuch in Remscheid: Fotograf Wolfgang Tillmans folgte am Montag einer Einladung seines ehemaligen Schulkameraden und diesjährigen Präsidenten des Rotary-Clubs Remscheid Jan Wilhelm Arntz ins Schützenhaus. Vor 120 Rotariern, Kunstinteressierten und alten Weggefährten berichtete der international renommierte Künstler über seinen bisherigen Lebensweg.

Der führte ihn nicht nur durch das Leibniz-Gymnasium, damals noch in der Remscheider Innenstadt, sondern auch regelmäßig in die Sternwarte im Bismarckturm. Dort habe er „das Schauen“ gelernt, so Tillmans: „Wenn man etwas richtig sehen möchte, muss man ein klein wenig am Objekt vorbeischauen.“ Wohl die Grundlage für seine Foto-Kunst.

Über Hamburg und New York ging es für den heute 54-Jährigen nach London, inzwischen lebt er zudem in Berlin. Wolfgang Tillmans war Professor an der Staatlichen Hochschule für Bildende Künste in Frankfurt, drehte ein Video für die Pet Shop Boys und gestaltete eine Kampagne gegen den Brexit. 2000 gewann er den Turner Prize, 2018 gab es das Bundesverdienstkreuz. Vorläufiger Höhepunkt seiner Karriere war die Retrospektive „To Look Without Fear” im New Yorker Museum of Modern Art, die gleich eine ganze Etage des Museums belegte. -wey-