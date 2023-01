Wörthstraße: Feuerwehr rückt zu Brand in Hochhaus aus

Einsatz

Am Samstagabend brannte es in einem Hochhaus am Hohenhagen. Eine Person wurde verletzt.

Remscheid. Am Samstagabend gegen kurz vor 18 Uhr rückte die Feuerwehr Remscheid zu einem Brand in einem Hochhaus am Hohenhagen aus.

Bei dem Zimmerbrand im achten Obergeschoss des Gebäudes zog sich eine Person eine Rauchgasvergiftung zu und musste ins Krankenhaus gebracht werden. Die weiteren Bewohner, eine Frau und ein Kind, kommen bei Bekannten unter.

Der Brand konnte von den Einsatzkräften schnell gelöscht werden.

Weitere Infos folgen.



