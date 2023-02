Wochenmarkt: Stadt findet keinen Räumdienst für den Rathausplatz

Theodor-Heuss-Platz blieb bei Schnee ungeräumt.

Von Andreas Weber

Remscheid. Die Spannungen zwischen Marktbeschickern und der Stadtverwaltung waren Dienstagabend Thema in der Bezirksvertretung Alt-Remscheid. Markus Kempe (Fleisch, Eier, Wurst) und Torsten Höpken (Pflanzen) machten klar, dass sich in Tonfall und Kommunikation etwas ändern müsse. „Das Fass zum Überlaufen brachte, als von der Stadt das Schreiben kam, dass bei Schnee der Markt kurzfristig vom Theodor-Heuss-Platz auf die obere Allee verlegt wird“, stellte Kempke fest. „Dass die TBR es dann nicht schaffen, nach einer Woche zehn Zentimeter vom Platz zu schieben, ist schlecht“, ergänzte Torsten Höpken.

Zur Frage, ob die obere Allee nicht dauerhaft mittwochs und samstags der bessere Standort sei für den Markt, antwortete Kempe: „Es gibt eine Tendenz der Beschicker Richtung Alleestraße.“ Dort ist alles komprimierter und bringt zudem dem ansässigen Einzelhandel eine höhere Kundenfrequenz während der Marktzeiten. Wenn obere Allee, müsse diese komplett vom Verkehr befreit, Strom gelegt und die Müllabfuhr geregelt sein, fordern die Beschicker.

Dezernent Peter Heinze freundete sich mit der Idee an: „Im Vorgriff auf die bevorstehende Sanierung der Decke des Theodor-Heuss-Platzes sind ihre Vorschläge sehr gut.“ Denn wenn der Feuchtigkeitsschaden beseitigt wird, muss die Fläche vor dem Rathaus mehrere Monate gesperrt werden. Für die Sanierung gibt es allerdings noch keinen Zeitplan. Durch die Traglast-Frage über der Tiefgarage sei die Stadt in eine bedauerliche Situation reingerutscht, meinte Heinze und entschuldigte sich für den Brief zur Verlegung des Marktes. „Wir hätten mit den Beschickern das persönliche Gespräch suchen sollen.“

Klar sei aber, dass die großen Räumfahrzeuge der TBR nicht mehr zur Verfügung stünden, man mit kleineren Fahrzeugen die Fläche von Schnee und Eis säubern wolle. „Wir haben vor und nach Weihnachten fünf externe Räumdienste angesprochen, die aber alle den Auftrag nicht wollten. Am Ende standen wir blank da.“ Der Dezernent gelobt, dies für den Winter 23/24 besser zu organisieren.

Grundsätzlich hält Peter Heinze den Theodor-Heuss-Platz geeigneter für den Markt, weil es dort weniger Konfliktfelder gäbe. Auf der oberen Allee müsse berücksichtigt werden, dass Patienten die Arztpraxen am Allee-Center anfahren können. Nadine Gaede (SPD) fand, dass die Beschicker Planungssicherheit bräuchten, andererseits könne man Patienten nicht verwehren, vorzufahren. Auch sei der Anlieferverkehr des Bäckers zu berücksichtigen. Dieser könne auch über die Daniel-Schürmann-Straße erfolgen, meinte Beatrice Schlieper (Grüne).

Laut Stadt gibt es noch 28 verschiedene Marktbeschicker in Remscheid. „Die mal mehr, mal weniger da sind“, räumte Heinze ein. Die Besucherzahlen seien bis Corona rückläufig gewesen, mit der Pandemie wieder höher. Von der Wahrnehmung her seien die Käufer eher ältere Menschen. Zum Thema Attraktivitätssteigerung des Marktes blieb Heinze vage. Man könne verschiedene Produkte in den Vordergrund rücken, Live-Musik anbieten oder die Gastronomie ausbauen.