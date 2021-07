Auf dem Wochenmarkt in Remscheid läuft alles in ruhigen Bahnen

Abstandsregeln werden eingehalten

Die Mitarbeiter des Ordnungsamts überwachten das Marktgeschehen und das Verhalten von Kunden und Beschickern.

Die Händler freuten sich über den guten Besuch.

Von Peter Klohs

Remscheid. Am Samstagvormittag in Remscheid. Der Straßenverkehr ist überschaubar, flüssiges Fahren ist gewährleistet. Das Parkhaus im Allee-Center wird nur spärlich in Anspruch genommen, mehr als Dreiviertel der Ladengeschäfte im Center ist geschlossen, im Real könnten die anwesenden 20 Kunden locker Tennis spielen. Vor einem Konditor steht eine kleine Menschenschlange im gebührenden Abstand voneinander, ansonsten verlieren sich die Kunden im weitläufigen Areal.

Auf dem Theodor-Heuss-Platz vor dem Rathaus findet wie jeden Samstag der Wochenmarkt statt. Beinahe 20 Stände sind aufgebaut. Der erste Eindruck ist: Warum stehen die Stände so nah zusammen, wo doch der Rathausplatz reichhaltig Platz bietet?

Der Blumenstand wirbt mit zahlreichen Sonderangeboten, vor manchen Verkaufsständen sind Abstandhalter auf dem Boden befestigt, die Kunden stehen ordnungsgemäß und warten, bis sie an der Reihe sind.

Fischhändler Herbert Irmler – hier mit Tochter Tanja – würde eine weitläufigere Anordnung der Verkaufsstände begrüßen.

Die Stimmung ist positiv, fast alle Kunden, es mögen etwa 100 sein, halten sich an die Abstandsregel. Dort scherzt ein Anbieter mit den Kunden. Mitarbeiter des Ordnungsamtes zeigen Präsenz und beobachten still die Szenerie.

Einige Stände bieten kontaktlose Kartenzahlung an. Herbert und Tanja Irmler vom Fischfeinkost-Verkaufswagen stellen ein sehr differenziertes Kundenaufkommen fest. „Man merkt, dass der Wochenmarkt zur Zeit belebter ist als normalerweise“, sagt Vater Herbert und Tochter Tanja ergänzt: „Natürlich fehlt uns der Umsatz durch den Verzehr direkt am Stand, aber das ist jetzt nun Mal nicht möglich.“

Auch Herbert Irmler wundert sich, warum die Stände so gedrängt stehen müssen. „Wir könnten die Stände leicht auseinanderziehen“, sagt er und beklagt, dass die „Marktleute nicht unter einen Hut zu bekommen“ seien. „Aber eine weitläufigere Standordnung würde doch jetzt absolut Sinn machen.“

Remscheid: OB macht sich selbst ein Bild vom Marktgeschehen

Auch Tomasz Szurek, der einen Obst- und Gemüsehandel betreibt, stellt fest, dass mehr Kunden als normalerweise zu verzeichnen sind. „Alles ist bisher ruhig, die Leute sind gelassen. Besonders gut gehen in der letzten Zeit Bananen.“ An seinem Stand sind keine Massen an Kunden anzutreffen, aber immer wenigstens einer, so dass permanent etwas zu tun ist. Der Burscheider Händler ist zufrieden.

Die Mitarbeiterinnen der Landbäckerei Bauer aus Hückeswagen bestätigen das. „Es sind mehr Kunden als an einem normalen Samstag ohne Corona“, sagen sie und zeigen sich ebenso zufrieden mit der Disziplin der Kundschaft. „Keine Probleme bisher.“

Oberbürgermeister Burkhard Mast-Weisz geht über den Markt, von Mitarbeitern des Ordnungsamtes begleitet, und macht sich ein eigenes Bild. „Soweit ich das sehe“, sagt er, „halten sich fast alle Kunden an die Abstandsregel.“

Die meisten Kunden auf dem Wochenmarkt hielten sich diszipliniert und achteten vor den Ständen auf genügend Abstand.

Er wünscht allen weiterhin Gesundheit und zieht weiter. Sein Weg führt ihn in die Innenstadt. Stefan Salden, Solinger Gewürzhändler, begrüßt soeben einen neuen Kunden, der „ein Gewürz für Geflügel“ sucht. „Für einen Flattermann“, sagt Salden und schaut kaum hin, als er dem Kunden das Gewünschte aus der Auslage zieht. Auch an diesem Stand finden die Geschäfte bemerkenswert ruhig statt.

Gerda Vollmer wartet an einem Bäckereistand auf die Verkäuferin, die mal eben „für kleine Mädchen“ ist. Sie ist regelmäßige Kundin auf dem Wochenmarkt und versteht dies als Unterstützung der kommunalen Anbieter. „Hier sind die Verkäufer auch alle freundlich“, sagt sie, „ganz egal, ob gerade Viruszeit ist oder nicht.“ Sie will, solange das möglich ist, an jedem Mittwoch und an jedem Samstag weiterhin auf dem Wochenmarkt einkaufen.

Hans-Werner Büddicker verkauft Kartoffeln und Zwiebeln. „Das Kundenaufkommen ist ein bisschen weniger als sonst“, konstatiert er, „und das trotz des marktfreundlichen Wetters.“ Er ist jedoch zufrieden. „Die Kunden sind im Allgemeinen sehr geduldig und ruhig. Nur heute früh war mal einer bei uns, der wohl auf Krawall gebürstet war. Da musste ich beruhigen.“

Viele Kunden halten auch gerne ein Schwätzchen mit den Verkäufern. Das hat sich durch die Beschränkungen nicht geändert.

HINTERGRUND

WOCHENMARKT Der Remscheider Wochenmarkt wurde 1755 zum ersten Mal urkundlich erwähnt. Zweimal pro Woche (mittwochs und samstags) finden sich Händler aus der Umgebung ein, um ihre Waren anzubieten. Das Angebot ist breitgefächert und erstreckt sich von Blumen über Fischwaren bis zu Pullovern.