Wo wuéd Remschedder Platt gekallt?

Von Lucas Hackenberg

Remscheid. So manchem kommt es ab und an noch zu Ohren, der Trend zeigt jedoch abwärts: Remscheider Platt wird heute nur noch selten gesprochen. Ech hann mie nu jedeiht (Ich habe mir nur gedacht): Schade drum. Schließlich ist die Mundart doch ein wichtigen Teil der Stadtgeschichte. In den Kotten der Stadt war es gang und gäbe, sowohl bei der Arbeit als auch mit der Familie wurde Platt gekallt.

+ Das Team der Denkerschmette veranstaltet jeden Monat einen Stammtisch zum Plattkallen. © Roland Keusch

Einige Wörter schafften es sogar in den heutigen Sprachgebrauch. Das Wort „Schoss“ für Schublade oder „Kurmel“, wenn irgendwo Unordnung herrscht, sind nur zwei prominente Beispiele. Und dann gibt es die Remscheider, die sich dem Erhalt des Dialekts in besonderem Maße angenommen haben. Es wird deutlich: Alt-Remscheid spricht sehr wohl noch Platt, die „Kaller“, die was „vertellen“ (erzählen) können, werden allerdings nicht jünger.

Cornelia Schmidt trifft sich jeden letzten Mittwoch im Monat mit einigen Remscheidern in der Denkerschmette am Kremenholl zum „Plattkaller-Stammtisch“. In lockerer und typisch bergischer Atmosphäre wird tatsächlich noch Platt gesprochen und dabei das ein oder andere „Bütterken“ (Butterbrot) verzehrt. Natürlich original mit Kottenwurst oder Schmalz. Junge Interessenten sucht man in der Runde jedoch vergebens. Die „Knösterpitter“ (übersetzt etwa: „Selbermacher“) empfangen Gäste aber stets herzlich: „Jeder kann kommen, auch ohne Vorkenntnisse“, sagt Cornelia Schmidt. Sie hofft auf Durchhaltevermögen der alt-bergischen Mundart: „Das Remscheider Platt ist ein Teil meiner Vergangenheit, aber auch meiner Gegenwart und hoffentlich Zukunft“, betont die Remscheiderin.

An Beispielen aus dem Leben fehlt es in der Denkerschmette dabei nicht. Schon wenn man einen Satz liest, ist es mit dem Verständnis oft nicht weit her. Viele Worte ergeben sich aus der Alltagssprache. So bedarf die Frage: „Wie es et? Es et guot? Schriefst du emmer noch Büöker?“ wohl für die wenigsten einer Übersetzung. Dennoch müsse die Sprache gesprochen werden, damit sie überleben kann: „Die Fähigkeit, Platt zu reden, geht allmählich verloren, weil man eben niemanden mehr hat, mit dem man sie sprechen kann“, erklärt Schmidt.

Ohne junge Interessenten würde sich der Prozess schon auf ganz natürliche Weise beschleunigen.

„Plattkallen“ verlor im 20. Jahrhundert an Popularität

Lutz Kleuser fördert das Remscheider Platt am historischen Steffenshammer im Morsbachtal. Wo einst die Schmiedekunst ein zu Hause fand, war auch das Remscheider Platt ein fester Bestandteil des täglichen Lebens. Im 20. Jahrhundert begann allerdings der fortwährende Siegeszug des gebräuchlichen Hochdeutsch: „Das Platt wurde im 20. Jahrhundert oft nicht mehr als vornehm angesehen“, weiß Lutz Kleuser.

Für ihn bildet die Mundart jedoch einen wichtigen Teil der Remscheider Historie: „Über Jahrhunderte war das Remscheider Platt die einzige Verständigungssprache“, führt Kleuser aus. Ein Aussterben des Dialekts wäre auch deshalb ein herber Verlust, weil so ein Stück Geschichte ein jähes Ende finden würde. Auch er weist auf den immer kleiner werdenden Kreis hin, der die Mundart noch beherrscht: „Die meisten Leute, mit denen ich auf Platt kallen kann, haben inzwischen ein gesetztes Alter“, bemerkt er.

Umso wichtiger ist es für Kleuser, den Remscheiderinnen und Remscheidern Möglichkeiten zu bieten, den Dialekt kennenzulernen. Bei fünf Veranstaltungen im Jahr wird am Steffenshammer die Schmiedekunst vorgestellt. In diesem Rahmen gibt es dann einen weiteren Stammtisch für „Plattkaller“. Vom „Anschmieden“ im April bis zum „Adventsschmieden“ im Dezember treffen sich hier bekannte Gesichter bei Waffeln wieder – und frischen Erinnerungen gegenseitig auf.

Lutz Kleuser wünscht sich weitere Schritte hierfür: „Vielleicht ist es an der Zeit, die Kräfte von den Leuten zu bündeln, die anderen Platt näher bringen können“, sagt er. Eine Kooperation vom Team am Steffenshammer, Denkerschmette und Lüttringhauser Heimatspielbühne sei hier ein mögliches Szenario.

Unterschiede

Ähnlichkeiten des Remscheider Platts bestehen unter anderem mit den Dialekten aus Köln und den Niederlanden. Beträchtlicher aber sind die kleinen aber feinen Unterschiede. Diese ergeben sich nicht nur zwischen den Platt-Varianten aus Solingen, Wuppertal oder Wermelskirchen, sondern sind sogar unter den Remscheider Stadtteilen bemerkbar.

Reise durch die Stadtteile

