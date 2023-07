Wirtin wünscht sich die Raucher zurück

Svenja Hackländer übernahm die Gaststätte Marktplatz, als das Nichtraucherschutzgesetz gerade in Kraft trat. Das Rauchverbot in den Kneipen habe die Umsätze deutlich sinken lassen, sagt sie. Weil Gäste daheim bleiben oder mit den Rauchern vor der Tür stehen.

Zehn Jahre qualmfreie Kneipe: Das hat das Verbot mit den Gaststätten gemacht.

Das Gespräch führte Axel Richter

Remscheid. Die Luft in der Kneipe war verqualmt, am nächsten Tag stanken die Klamotten. Seit zehn Jahren gehört das der Vergangenheit an. Damals trat das allgemeine Rauchverbot in Kraft. Wie ist es den Gaststätten seither ergangen? Der RGA sprach mit Svenja Hackländer. Ihre Kneipe Marktplatz war damals so etwas wie das Zentrum des Widerstands in Remscheid.

Frau Hackländer, zehn Jahre Rauchverbot: Wie geht es Ihrem Marktplatz heute?

Svenja Hackländer: Dem Marktplatz geht es gut. Nach Corona sind die meisten alten Stammgäste wiedergekommen. Darüber bin ich sehr froh. Wir haben aber auch viele Gäste verloren. Daran hat auch das Rauchverbot seinen Anteil.

Inwiefern?

Hackländer: Es bleiben mehr Menschen daheim als früher. Ich weiß von einigen, die sich ein Sky-Abo zugelegt haben. Die schauen heute Fußball mit Zigarette und Bierchen zu Hause und gehen nicht mehr in die Gaststätte. Wir haben deshalb deutlich an Umsatz eingebüßt.

Weil die Gäste fernbleiben?

Hackländer: Und weil die Gemütlichkeit verloren geht. Zum Beispiel beim Knobeln, hier wird noch viel geknobelt. Der Raucher steht auf und geht nach draußen, um sich eine Zigarette anzustecken. Der Nichtraucher am Tisch bleibt ja nicht alleine sitzen. Sondern der geht mit raus. In der Zeit verkauft man zwei bis drei Bier weniger.

„Ich finde, man sollte den Menschen mehr Eigenverantwortung zubilligen.“

Aber Qualm in der Kneipe, das kann sich doch heute niemand mehr vorstellen.

Hackländer: In Nordrhein-Westfalen vielleicht. Wir haben in NRW eines der strengsten Nichtraucherschutzgesetze. In Rheinland-Pfalz können sie dagegen selbstverständlich weiter in der Kneipe rauchen. Natürlich stinkt das. Aber dort und auch für mich gehört das zur Kneipenkultur dazu.

Der Marktplatz war unter Ihrer Vorgängerin Susanne Plätzer so etwas wie das Epizentrum des Widerstands gegen das Rauchverbot in Remscheid. Wie war das damals?

Hackländer: Wir haben damals mehr als 5000 Unterschriften gegen das Rauchverbot gesammelt. Diese Unterschriften wurden dann mit dem Deutschen Hotel- und Gaststättenverband im Landtag übergeben. Am Ende haben die Politiker dann aber doch gemacht, was sie wollten.

Unsere gesammelten Interviews der Woche

Der Deutsche Hotel- und Gaststättenverband hat damals allerdings auch ein beispielloses Kneipensterben vorausgesagt, die Brauereien würden erheblich weniger Bier produzieren.

Hackländer: Ja, und so ist es ja auch gekommen. Gerade Remscheid hat viele Kneipen verloren. Nicht ausschließlich wegen des Rauchverbots. Aber so eine alte Kneipe wie meine, so eine olle Kaschemm, die gibt es doch fast gar nicht mehr.

Rauchen Sie selbst?

Hackländer: Nicht mehr.

Trotzdem wünschen Sie sich den Qualm zurück? Sie leben ohne doch auch gesünder in Ihrer Kneipe.

Hackländer: Kneipe und Gesundheit?

Sie meinen, das passt nicht zusammen?

Hackländer: Ich meine, dass jeder Mensch selbst entscheiden sollte, ob er eine Kneipe betreten will, in der geraucht wird. Oder ob er das nicht tun möchte. Es entscheidet doch auch jeder, ob er fettes Essen zu sich nehmen möchte oder nicht.

Fühlen Sie sich vom Staat gegängelt?

Hackländer: Sie und ich sind noch ohne Helm Fahrrad gefahren. Und ins Schwimmbad durften wir auch noch ohne Eltern, oder?

Zweimal ja.

Hackländer: Sehen Sie, und ich werde trotzdem bald 48 Jahre alt.

Sie fragen sich, wie Sie das haben schaffen können, ohne dass Sie pausenlos vor sämtlichen Lebensrisiken beschützt worden sind?

Hackländer: Genau. Ich finde, man sollte den Menschen mehr Eigenverantwortung zubilligen.

Würden Sie wieder eine Kneipe übernehmen?

Hackländer: Wenn es eine solche Kneipe ist wie diese, dann ja. Es ist regelmäßig voll, alles ist sehr familiär.

Zugleich ist die Kneipenkultur im Wandel. Shisha-Bars und Lounges sind wie Pilze aus dem Boden geschossen. Spüren Sie die Konkurrenz?

Hackländer: Der Nachwuchs unter den Gästen bleibt tatsächlich aus. Ich habe aber eher den Eindruck, dass sich viele junge Leute heute vor allem privat treffen. Ohnehin ist die gesamte Ausgehkultur im Wandel begriffen. Früher ist man manches Mal morgens um sechs Uhr aus der Kneipe gekommen, um dann an der nächsten Ecke einen Döner zu essen. Heute gibt es kaum noch eine Kneipe, die so lange aufhat. Und einen Döner bekommen Sie um die Uhrzeit in Remscheid auch nicht mehr.

Zur Person

Svenja Hackländer (47) stammt aus Lüdenscheid. „Die ganze Familie hat gekellnert“, erzählt sie. Die Tochter absolvierte eine Lehre zur Friseurin, kehrte aber bald in die Gastronomie zurück. Zwei Jahre arbeitete die Mutter zweier Kinder (7 und 13) im Marktplatz mit. Am 1. April 2013 übernahm sie die Kneipe dann am Remscheider Markt von ihrer Chefin Susanne Plätzer.

Passend zum Thema: Rauchverbot in der Außengastronomie - Auch in Deutschland denkbar?