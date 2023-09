In fünf Jahren sollen nahezu alle Remscheider schnelles Netz haben

Die Versorgung mit Glasfaseranschlüssen nimmt weiter Fahrt auf. Das verspricht sich die Stadt von der Kooperation mit Westconnect.

Von Sven Schlickowey

Remscheid. In den nächsten vier bis fünf Jahren soll Remscheid nahezu flächendeckend mit Glasfaser-Anschlüssen versorgt werden. Oberbürgermeister Burkhard Mast-Weisz unterschrieb am Dienstag eine Vereinbarung mit der Firma Westconnect, die sich damit bereiterklärt, rund 75 Prozent aller Remscheider Adressen mit Glasfaser zu erschließen. Zusammen mit den bereits erfolgten Ausbauten, zum Beispiel in Neubaugebieten, und dem geförderten Ausbau in den Außenbereichen, der derzeit läuft, wären danach mehr als 96 Prozent aller Remscheider Adressen versorgt. Nach heutiger Berechnung alle bis auf gerade mal 874.

Das Essener Unternehmen Westconnect, eine Tochter des Energieriesen E.on, will dafür rund 2550 Kilometer Glasfaserkabel in Remscheid verlegen. „Wir bauen ohne Wenn und Aber“, verspricht der Leiter Regional- und Rolloutmanagement Heiko Grebe. Die Bagger sollen also unabhängig davon rollen, wie viele Hausbesitzer das Angebot des Unternehmens angenommen haben. Das beinhaltet, neben der Glasfaserleitung vor dem Haus, auch die Möglichkeit, dass ein Anschluss bis ins Gebäude gelegt wird. Und zwar kostenfrei. Bei Mehrfamilienhäusern übernimmt Westconnect unter bestimmten Voraussetzungen sogar die Verkabelung im Haus.

Immobilienbesitzer, die das nutzen wollen, müssen eine sogenannte Grundstückseigentümererklärung, kurz: GEE, abgeben, der Firma also gestatten, das Kabel über das eigene Grundstück zu verlegen. Das soll für die rund 49.300 Wohnungen und etwa 5000 Betriebe, die Westconnect in Remscheid erschließen will, bald möglich sein, sagt Heiko Grebe. Schon im Oktober werde eine entsprechende Internetseite online gehen. Zum Jahreswechsel soll dann auch der Vertrieb über Bürgerversammlungen, Beratertage und auch Tür-zu-Tür-Besuche beginnen. Vorerst aber nur für die Innenstadt, den ersten von fünf Bauabschnitten. Wann die weiteren folgen, werde noch bekannt gegeben.

+ Gigabitkoordinator Christian Marré, Baudezernent Peter Heinze, Oberbürgermeister Burkhard Mast-Weisz und Heiko Grebe von Westconnect haben die Kooperation am Dienstag vorgestellt. Bis alles fertig ist, soll es etwa vier bis fünf Jahre dauern. © Roland Keusch

„Profitieren werden davon, wenn sie das Angebot annehmen, die Menschen und Firmen in Remscheid“, sagt der Oberbürgermeister – und verweist darauf, dass der Ausbau diskriminierungsfrei erfolgt: „Das war uns wichtig.“ Über die neu verlegten Leitungen können später auch Tarife anderer Anbieter genutzt werden. Das stecke in der DNA seines Unternehmens, sagt Grebe, weil sonst andere Firmen gezwungen sein könnten, eigene Netze zu bauen: „Ein doppelter Ausbau ist volkswirtschaftlich nicht sinnvoll.“

Gleichwohl muss Westconnect nun ein „komplett neues Netz“ bauen, wie der städtische Gigabitkoordinator Christian Marré erklärt. Die in Teilbereichen der Stadt bereits vorhandenen Glasfaserkabel der Telekom, die meist bis in die Verteilerkästen reichen, seien nicht geeignet, um Häuser einzeln anzuschließen.

Die Regionen, die dabei versorgt werden, seien mit der Stadt abgestimmt worden, erklärt Grebe: „Die sind wir fast Adresse für Adresse einzeln durchgegangen.“ Übriggeblieben seien dabei vereinzelte Bereiche, bei denen sich ein Ausbau wirtschaftlich nicht lohne, sagt Marré. Zum Beispiel weil Hunderte Meter Tiefbauarbeiten nötig wären, um wenige Häuser zu erreichen.

Ziel sei weiterhin, 100 Prozent Abdeckung mit Glasfaser zu erreichen, betont Bau- und Wirtschaftsdezernent Peter Heinze, der aber auch auf das erwartete Ausbauergebnis der bereits vereinbarten Maßnahmen verweist: „Das sind irre viele Haushalte.“ Für die restlichen 874 werden man weiter nach Lösungen wie zum Beispiel entsprechende Förderprogramme suchen, verspricht Gigabitkoordinator Marré. Anders als beim sogenannten geförderte Ausbau in den Randbereichen der Stadt kostet der Ausbau durch Westconnect die Steuerzahler übrigens kein Geld. Das Unternehmen finanziert die Arbeiten selbst, möchte die Investition später über Verträge mit Endkunden und Gebühren für die Nutzung der Leitung wieder reinholen. | Standpunkt

Hintergrund

Mit Glasfaser werden derzeit Geschwindigkeiten im Down- und Upload von 1000 Megabit pro Sekunde erreicht, oft abgekürzt als Mbit/s. Dabei beschreibt ein Bit die kleinste Informationseinheit, acht zusammen, ein sogenanntes Byte, ergeben ein Zeichen. 1000 Bit bezeichnet man als Kilobit, 1000 Kilo- als Megabit, 1000 Meg- als Gigabit. Einen Film mit 2,5 Gigabyte herunterzuladen, dauert mit Glasfaser etwa 18 Sekunden. Mit 16 Mbit/s fast 19 Minuten.

Kommentar von Sven Schlickowey: Mehr als ein Hype

Seien wir mal ehrlich: Ein Gigabit Downloadgeschwindigkeit braucht eigentlich fast kein Mensch, schon 50 Mbit reichen für die meisten Anwendungen locker aus. Ist der Hype um die Glasfaser also nicht viel mehr als genau das, ein Hype? Natürlich nicht. Denn dass die Anforderungen noch steigen werden, ist klar absehbar.

Nur zur Erinnerung: Vor gut 30 Jahren dachten wir noch, ISDN sei das Ende der digitalen Fahnenstange. Die damit möglichen 64 Kbit/s, etwa ein Siebenhunterachtzigstel der bereits erwähnten 50 Mbit, treiben heute jedem Kind mit einem Mobiltelefon vermutlich Schauder über den Rücken.

Also: Ein Gigabit braucht derzeit noch fast kein Mensch, wenn es aber in ein paar Jahren so weit ist, wäre es doch schön, wenn die Anschlüsse in Remscheid bereits liegen. Gut, dass dafür nun der Startschuss gefallen ist. Noch besser wäre es, wenn möglichst viele Hauseigentümer das auch nutzen würden.