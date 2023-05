Remscheid wird zum Klimaschutz-Mekka

Beim Festival The Arc treffen sich über 200 Gäste aus 25 Ländern zum Austausch.

Von Andreas Weber

Remscheid. Zum dritten Mal treffen sich Manager, Wissenschaftler, Netzwerker, Unternehmer und Politiker aus aller Welt, um in Remscheid nachhaltige Ideen für einen längst überfälligen besseren Klimaschutz weiter zu entwickeln. Nach dem Global Call 2021 und dem ersten Cleantec-Festival The Arc 2022, erlebt letzteres am 6. und 7. Juni eine Neuauflage.

An sechs Standorten im Stadtzentrum tauschen sich die Gäste aus 25 Ländern von vier Kontinenten aus. „Wir haben bereits mehr Anmeldungen, als wir im letzten Jahr Teilnehmer hatten, und werden bei 250 einen Schnitt machen müssen“, erklärte Dr. Peter Schniering bei der Pressekonferenz im Gründerquartier.

Der Remscheider Unternehmer lädt mit der von ihm gegründeten Denkfabrik Future Clean Architects (FAC) und drei internationalen Organisationen (UNIDO, EIT InnoEnergy, UNFCCC) im Herzen der Stadt zum Austausch. Drei Themen stehen an den beiden Tagen im Fokus: Zementherstellung, Luftfahrt und langfristige Energiespeicherung. Sensible Bereiche, in denen technische Innovationen helfen sollen, die Ziele der UN-Klimakonferenz in Paris 2015 zu erreichen.

In Remscheid vertreten sein wird zum Beispiel die Dresdner Firma Sunfire, die sich mit alternativem Flugbenzin, Kerosin auf Wasserstoffbasis beschäftigt. Die Teilnehmer kommen in größeren und kleineren Runden zusammen, auch die Öffentlichkeit ist zu einigen Diskussionsrunden eingeladen. Bei kurzen Wegen finden diese im Rathaus, der Sparkasse, Teo Otto Theater und im Gründerquartier in der Hindenburgstraße 6a statt. Außerdem wird es am Barista ein „Cleantec Café“ geben mit einem Sofa, auf dem Interviews mit Experten geführt und diese von Interessierten befragt werden dürfen.

Andrea Völkel (UNIDO) hat beide Vorgängerveranstaltungen in Remscheid miterlebt. Per Bildschirm aus Berlin zugeschaltet, erzählte sie, dass sie in ihrem Arbeitsort Bonn von dessen ehemaligem OB Ashok Sridharan gefragt worden sei, warum ein solches Gipfeltreffen nicht in Bonn ausgerichtet werde. „Weil wir in Remscheid die Unterstützung erfahren, die wir in Bonn nicht haben“, lautete die Antwort.

Dr. Peter Schniering: Regionaler Aspekt spielt eine wichtige Rolle

Völkels Einschätzung wird von vielen begeisterten Teilnehmern geteilt und von der Stadt, die vieles möglich macht. Das hochkarätige Klimaevent katapultiert Remscheid auf die internationale Landkarte. OB Burkhard Mast-Weisz und Dezernent Peter Heinze sprachen von „weltweiter Ausstrahlung“. „Wir als Schwerindustriestadt wollen sauber werden und hören deshalb an den zwei Tagen genau zu.“ Ziel müsse es sein, Nachhaltigkeitsstrategien, die auf UN-Zielen aufbauen, auf die lokale Ebene runterzubrechen. Das findet auch Peter Schniering, der betonte, dass es zwar um globale Themen gehe, aber der regionale Aspekt eine wichtige Rolle bei The Arc spiele.

Wer mehr über The Arc wissen will, gehe im Internet auf www.arc-festival.org.