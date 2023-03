Wird der Stadtparkteich saniert?

Was für und was gegen eine Wiederherstellung des Gewässers spricht.

Remscheid. 1,25 Millionen Euro soll seine Sanierung kosten. Das ist eine Menge Geld für einen Teich. „Ich weiß“, entgegnet Oberbürgermeister Burkhard Mast-Weisz (SPD). Ausgeben will er das Geld dennoch: „Weil es viele Menschen in Remscheid gibt, denen der Stadtparkteich wichtig ist.“

Ihnen fühlt sich das Stadtoberhaupt verpflichtet und außerdem dem innerstädtischen Klima. So ein Teich kühlt die Umgebungsluft ab. Im Klimawandel wird das immer wichtiger. Deshalb hat Stadtkämmerer Sven Wiertz die 1,25 Millionen Euro für die Wiederherstellung des längst verlandeten Gewässers in den Doppelhaushalt 2023/2024 hineingeschrieben. Ob die Investition darin bleibt oder wieder rausfliegt, muss sich erweisen. Denn am Ende entscheidet darüber die Politik.

Noch beraten die Ratsfraktionen den Finanzplan, den der Kämmerer jüngst zur Diskussion stellte. Dabei stellte Wiertz den Remscheidern wegen leerer Kassen eine höhere Grund- und Hundesteuer in Aussicht und zugleich einen „Wumms hoch zwei“ in Form von Investitionen mehr als 502 Millionen Euro.

Tatsächlich ist das nur auf den ersten Blick ein Widerspruch. Der Wumms finanziert sich vor allem aus Fördergeldern und Krediten. Sie steigern, wenn man so will, das Vermögen der Stadt. Zum Beispiel in Form eines sanierten Stadtparkteichs.

Was macht die Sanierung so teuer?

Teuer macht den unter anderem die Entsorgung des Schlamms. Einen „Bioreaktor“ hatte Michael Zirngiebl, Chef der Technischen Betriebe, das Gewässer bereits genannt. Grund: Über Jahre hatten Teichbesucher Brot und Brötchen darin versenkt, um die Enten zu füttern.

Das ungefressene Backwerk sank zu Boden und verwandelte sich in Schlamm. Solange der Schlamm bleibt, wo er ist, schert sich darum niemand. Sobald er ausgebaggert wird, mutiert der Schlamm qua Abfallrecht zu Sondermüll und muss für viel Geld auf einer Deponie entsorgt werden.

Kein natürlicher Zulauf: Wie soll der Teich künftig gespeist werden?

Und dann ist da die Zisterne, die der Teich braucht. Denn er hat keinen eigenen Zulauf, was für einen Teich ungünstig ist. Die Zisterne soll ihn künftig mit Regenwasser speisen. Allerdings schlägt auch sie mit viel Geld zu Buche.

Aktuell wirkt das Grün eher ungepflegt. Im vergangenen Sommer war das anders. Wo zuvor bei brütender Hitze eine spiegelglatte Wasserfläche vor sich hindunstete, brummte und summte es. Bienen und Schmetterlinge waren unterwegs. Das Biotop lasse sich leicht für Spaziergänger erschließen, hieß der Vorschlag der Technischen Betriebe. Mit einem Steg, der hindurchführt, zum Beispiel.

„Das ist kein Biotop, sondern eine Dreckecke.“

Am Telefon der RGA-Aktion Dranbleiben fand das am Mittwoch keinen Zuspruch: „Das ist kein Biotop, sondern eine Dreckecke“, hieß es bestimmt. Den Oberbürgermeister bestärkt das in seiner Sanierungsabsicht. „Ich bin dafür, die Dinge in Ordnung zu bringen“, sagt er und versichert: „Das Geld, das wir für den Teich ausgeben, wird an keiner anderen Stelle in der Stadt fehlen.“

Geschichte

73 Meter war er einst lang und 52 Meter breit. Im Winter drehten die Remscheider auf dem Stadtparkteich Pirouetten auf Eis, im Sommer fuhren sie bis zum Zweiten Weltkrieg darauf sogar Boot. Viele Erinnerungen sind mit dem Teich im Stadtpark verbunden. In den zurückliegenden Jahren verlandete jedoch das Gewässer. Seit mehr als zehn Jahren wird um seine Existenz gestritten.