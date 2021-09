Remscheid will Ärzte mit Natur und preiswertem Wohnraum locken

Medizin

+ © RGA (Repro) „Komm Doc nach Remscheid“ – so sieht die Broschüre aus, mit der Dr. Frank Neveling Mediziner herbeilocken möchte. © RGA (Repro)

Die Werbe-Broschüre „Komm Doc nach Remscheid“ ist fertig. Auf eine Ausschreibung des Gesundheitsamtes gab es nur zwei Bewerber.

Die Broschüre „Komm Doc nach Remscheid“ ist fertig. Dr. Frank Neveling, Leiter des Gesundheitsamtes, stellte sie im Behindertenbeirat vor. „Komm Doc“ wirbt insbesondere mit Natur, breitem Schulangebot und engen verkehrlichen Anbindungen in Remscheid. Neveling: „Darüber hinaus haben wir genügend Patienten und preiswerte Wohnungen.“ Im Vergleich zu Düsseldorf gebe es in Remscheid 200 qm Wohnraum zum Preis von 60 qm am Rhein.

Das Amt baue auf das Netzwerk einer nicht allzu großen Stadt. Neveling: „Ich bin zuversichtlich, dass wir auch in den nächsten Jahren keine Engpässe haben werden, aber wir müssen kämpfen und besser sein“ – als der Wettbewerb. Das Amt habe gerade eine Stelle ausgeschrieben. Auf eine Anzeige im Fachblatt habe es eine Bewerbung gegeben; nur weil noch eine Initiativ-Bewerbung vorlag, konnte es überhaupt ein Auswahlverfahren geben.

+ Dr. Frank Neveling © Michael Schütz

Im Internet könnten Kollegen über Praxis-Börsen Nachfolger suchen – anonymisiert. Neveling wirbt dort damit, dass „Sie bei uns den Facharzt machen können“. Er hat die Qualifikationen Amtsarzt, Umweltmedizin und vor allem Arbeitsmedizin. Das Gesundheitsamt biete Teilzeitstellen, so dass ein Arzt dazu in Klinik oder Praxis arbeiten könne.

Neveling setzt auch auf direkte Werbung: Nach den Sommerferien ist ein Treffen mit den Remscheider Chefärzten vorgesehen; da die häufig Lehraufträge haben, könnten sie bei Vorlesungen für Remscheid werben. Das Gesundheitsamt überlegt überdies, Apotheken in die „Komm-Doc“-Initiative einzubinden. Auch beim Nachwuchs an den Kliniken „müssen wir dranbleiben“. Die Stadt biete eine breite Krankenhaus-Basis für die umfassende berufliche Praxis.

Aber die Lage ist nicht einfach: Eingedenk der Häufung von Krätze werde deutlich, wie wenig Hautärzte es gibt. „Wenn dann die Mutter mit dem Kind lange auf einen Termin warten muss und das Medikament ausverkauft ist, kommt Panik auf.“ Dank des guten Netzwerks konnte das Gesundheitsamt stets helfen.

Lesen Sie auch: In Remscheid herrscht bald Ärztemangel

Beirats-Vorsitzende Friederike Pohl merkte an, dass Wartezeiten auf den Facharzt-Termin bis zu einem Jahr betragen könnten. Heute spiele immer öfter die Vergütung eine Rolle, machte Neveling am Beispiel einer rheumatologischen Praxis in Lennep deutlich. Nicht umsonst sind Gemeinschaftspraxen im Trend sowie die verstärkte Zusammenarbeit der Fachärzte im und mit dem Krankenhaus. Das System der Polikliniken der DDR setze sich langsam wieder durch.

Tipp: Wir machen um 8 Uhr auf – seien Sie um 6 Uhr da

Rosemarie Schucht berichtete, dass sie in einer Praxis die Empfehlung bekommen habe, sich um 6 Uhr an die Tür zu stellen, wenn man um 8 Uhr öffne. Und das ohne jede Sitzgelegenheit! Dr. Neveling wollte das nicht beschönigen, berichtete aber auch („Die Kollegen arbeiten bis zum Anschlag“), dass ein Remscheider Arzt noch mit 81 Jahren in der Praxis anzutreffen sei.