Remscheid. Wildschütz Aue feiert wieder. Drei Tage lang machen die Schützen das Morsbachtal unsicher, los geht es am Samstag unter anderem mit der Mallorca-Party im Festzelt, ab 20 Uhr legt DJ Marcel Filodda auf. Am Sonntag spielt die Band Nightflames ab 20 Uhr zum Tanz in den Mai. Das komplette Programm gibt es online: schuetzenverein-wildschuetz-aue.de