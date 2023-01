Wie gefährlich ist der Wolf?

Wildkamera hält ein Tier in Radevormwald fest: Naturschützer freuen sich, Nutztierhalter sind beunruhigt.

Remscheid. Bis zu 50 Mutterschafe zählt die Herde von Klaus-Louis Hanne. Plus Lämmer. Seit 2008 züchtet der Remscheider im Bornstal die seltenen Bergschafe. Das ist sein Beitrag zum Artenschutz, denn die Rasse ist vom Aussterben bedroht. Bedroht wie der Wolf, dessen Rückkehr ins Bergische Land von Natur- und Tierschützern deshalb freudig begrüßt wird. Nutztierhalter wie Klaus-Louis Hanne teilen die Euphorie nicht: „Ich mache mir große Sorge um meine Tiere.“

Das gilt umso mehr Canis Lupus sich neuerdings häufiger im Bergischen sehen lässt, wie zuletzt Anfang Dezember in Radevormwald. Unweit der Motocross-Strecke, nördlich der Bundesstraße 229 hielt eine Wildkamera das weibliche Tier fest. Der Jagdpächter informierte das Landesamt für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz, das die Sichtung bestätigte.

Wo sich die Einzelgängerin heute aufhält, weiß niemand. Wölfe legen am Tag bis zu 70 Kilometer zurück. Die Fähe ist zudem nicht das erste Tier, das auf der Suche nach einem neuen Revier im Bergischen und im benachbarten Sauerland auftauchte. Bestätigte Sichtungen gab es auch in Halver und Hückeswagen. Und auch bei der jüngsten Drückjagd des Remscheider Forstamtes an der Neyetalsperre bei Wipperfürth wollen Jäger einen Wolf im Treiben gesichtet haben.

Dort gibt es vergleichsweise große Waldflächen. Für Experten ist es dennoch nur eine Frage der Zeit, bis die ersten Exemplare auch durch die Remscheider Wälder streifen. Die Natur um Bergisch Born, die Herbringhauser Talsperre und den Marscheider Wald nennt Frank Stiller als Lebensräume, in denen sich ein Rudel ansiedeln könnte. Dazu alles, was östlich von Remscheid in Richtung Radevormwald in Richtung Ennepetalsperre liegt. „Wir haben dort vergleichsweise störungsarme und unzerschnittene Landschaftsräume“, sagt der Leiter der Abteilung für Naturschutz und Landschaftspflege in Remscheid. Stiller freut sich und erinnert an den Biber, der in die Wupper zurückgekehrt ist: „Da hatten zuvor auch alle Sorge, dass der überall die Bäume fällt. Wir sollten stolz darauf sein, zeigen, dass unsere Landschaft diese Tierarten wieder zulässt.“

Genau daran hegen andere Zweifel. „Die letzten Wölfe lebten vor 200 Jahren in Deutschland. Unser Land hat sich seither verändert“, sagt Prof. Dr. Hans-Willi Kling, Vorsitzender der Kreisjägerschaft Remscheid: „Wir haben eine stark zersiedelte Landschaft, die wir intensiv nutzen. Die Frage ist, wie kompatibel ist diese Landschaft als Wolfsbiotop. Wir Jäger sind nicht grundsätzlich gegen den Wolf“, sagt Kling: „ Aber eine Schafherde ist für den Wolf ein gedeckter Tisch.“

Unterdessen verspricht der Staat den Tierhaltern finanzielle Hilfen. In Wolfsgebieten, Pufferzonen und Wolfsverdachtsgebieten will er den Bau hoher Zäune oder die Haltung von Hütehunden fördern. Doch Remscheid ist weder Wolfsgebiet noch Pufferzone und auch kein Wolfsverdachtsgebiet.

Klaus-Louis Hanne, der Schäfer im Bornstal, glaubt außerdem nicht daran, dass Zäune und Hunde einen hungrigen Wolf von seiner Herde fernhalten. Bevor seine Tiere gerissen werden, will er sich von den meisten von ihnen trennen und sie nicht mehr außerhalb des Bornstals die Weiden pflegen lassen. „Dabei“, sagt er, „handelt es sich bei denen doch auch um eine erhaltenswerte Art.“

Verhalten

Wölfe sind scheu und meiden den Menschen. Wer ihm wider Erwarten dennoch im Wald begegnet, macht sich groß, lautstark auf sich aufmerksam und läuft auf keinen Fall weg. Hunde sind an der Leine zu führen, um nicht als Konkurrent oder Beute angesehen zu werden.