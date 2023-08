Wie ein Merksatz gegen Hacker hilft

Polizist Andreas Bredemeier erklärt, was Datensparsamkeit ist – und warum sie sich lohnt.

Von Katharina Rüth

Bergisches Land. Da war der Mann, der sein Motorrad verkaufen wollte und zur Kleinanzeige im Internet ein Foto seiner Maschine stellte. Die stand in einer abgelegenen Garage im Grünen – bis Einbrecher sie dort herausholten. Denn der Verkäufer hatte ihnen die Standortdaten mit dem digitalen Foto frei Haus geliefert. Ein Beispiel, das Kriminalhauptkommissar Andreas Bredemeier zur Verdeutlichung dafür erzählt, dass es lohnt, auf Datensparsamkeit zu achten.

Unsere Daten geben wir an vielen Stellen weiter, ohne viel nachzudenken. Dass damit erkennbar Schindluder getrieben wird, passiere zwar selten, aber es komme vor. „Unsere Personendaten könnte jemand nutzen, um sich einen Vertrag zu erschleichen, einen Mietvertrag oder einen Arbeitsvertrag“, sagt Andreas Bredemeier. „Er könnte auch einen Online-Account anlegen und in unserem Namen Bestellungen aufgeben.“

Das falle zwar auf, wenn man seine Kontoauszüge im Blick hat. Aber es brauche Zeit und Aufwand, bis unerlaubte Zahlungen zurückgeholt sind, gegebenenfalls der schlechte Schufaeintrag bereinigt ist.

Bredemeier macht deutlich: „Generell ist das Internet super. Aber alle Daten können auch anders verwendet werden.“ Firmen verkaufen gesammelte Daten weiter, immer häufiger dringen Täter in Computernetzwerke von Firmen und Institutionen ein, stehlen Kundendaten. Daher sollte man nur so viele Daten angeben, wie jeweils nötig sind.

Er empfiehlt: „Man sollte für Accounts bei verschiedenen Firmen verschiedene Mailadressen und Passwörter benutzen.“ Sind die Zugangsdaten überall gleich, haben Hacker gleich Zugang zu allen Accounts. Und wer sich nach dem Datendiebstahl an die gehackte Mailadresse ein neues Passwort schicken lässt, informiert auch die Täter.

Das beliebteste Passwort?„123456“ – ein Fest für Hacker

Selbstverständlich ist eigentlich, starke, nicht erratbare Passworte zu nutzen – trotzdem sei noch immer „123456“ das häufigste Passwort, sagt der Kommissar. In der Kampagne „Mach dein Passwort stark“ raten Polizei und weitere Partner, sich einen Merksatz auszudenken und die Anfangsbuchstaben der Wörter als Passwort zu nutzen. Beim Überblick über verschiedene Passwörter helfen digitale Passwort-Manager.

Um die Gefahr einer Sicherheitslücke auf dem eigenen Computer gering zu halten, sollte man regelmäßig die Software aktualisieren. Bei eingehenden Mails sollte man die Absenderadresse genau ansehen. Dafür muss man je nach Programm den Cursor darüberführen, manchmal auch die Funktion „Header auslesen“ nutzen. Dann kann sich eine vertraut wirkende Adresse in kryptische Buchstaben verwandeln.

Niemals sollte man in solchen Mails auf Links klicken oder Anhänge öffnen. „Damit besteht die Gefahr, sich Viren auf den Rechner zu laden“, so Bredemeier.

So lässt sich Ausspähen im Internet vermeiden

Er empfiehlt auch, Cookies – die kleinen Programme, die unsere Internet-Aktivitäten speichern – jeweils abzulehnen. „Damit wird mein Verhalten ausgeforscht.“ Das könne zu lästiger Werbung führen. Und bei manchen Angeboten wisse man nicht, was damit geschieht. So warne das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik vor einigen Apps aus China, weil sie alle Daten aus dem Handy ausspähen. „Die Frage ist, was machen die damit in fünf bis zehn Jahren?“ Firmen in den USA hätten bereits zahlreiche Fingerabdrücke, Gesichter und Irismuster aus Europa – weil Menschen diese zur Identifizierung an ihren Geräten nutzen.

Auch in den eigenen vier Wänden gilt: Vorsicht! Damit die Funkdaten des Autoschlüssels nicht durch die Tür eines Einfamilienhauses ausgelesen werden können, gibt es Sicherheitsboxen. Ebenso Boxen für EC-Karten – damit Täter Bankdaten nicht im Vorbeigehen auslesen können.

Und damit ein Digitalfoto nicht zu viel verrät, können Daten unter Eigenschaften gelöscht werden. Noch besser: Nur einen Screenshot, also eine Kopie des Bildschirmbildes, speichern und versenden. Damit werden gar keine Daten transportiert.

W-Lan schützen

Um Hackern das Eindringen ins eigene Zuhause zu erschweren, rät Bredemeier, wenn möglich nicht nur den W-Lan-Router mit Passwort zu schützen, sondern auch jedes Gerät. „So können Hacker nicht mit einem Passwort auf alles zugreifen.“