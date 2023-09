Wie die Vereine die Stadt zusammenhalten

Sie war so voll wie sonst selten: die Alleestraße zum „Tag der Vereine“. Am Brunnen gab es eine Bühne. Auch auf dem Rathausplatz waren Stände aufgebaut.

Massenhaft Besucher am Aktionstag in der Innenstadt.

Von Sabine Naber

Remscheid. Bunt und vielfältig präsentierten sich am Sonntag der Theodor-Heuss-Platz und die Alleestraße am Tag der Vereine von der Zange bis runter zur Wilhelm-Schuy-Straße. Dieser Tag machte einmal mehr deutlich, was engagierte Vereine, Gemeinschaften und Initiativen so alles bewegen können. An zahlreichen Ständen präsentierte man sich den vielen Gästen, warb um Gleichgesinnte und tauschte sich aus.

Um Spaß und Aktionen rund um den Sport ging es vor allem auf dem Rathausplatz. Der BV 10 Neuenkamp lud dazu ein, die Sportstation und den Super-Dribbler kennenzulernen. „Er bietet riesig viele Varianten. Die Kinder können hier Slalom mit dem Ball laufen, ihn zurückdribbeln und können dann ihre Reaktions- und Schnelligkeit ablesen. So eine Station wünschen sich auch die Schulen“, sind die Experten hier überzeugt. Einen Parkour mit alltäglichen Hindernissen war vor dem Stand des HTV aufgebaut worden. Hier konnte das Fahren mit einem Rolli ausprobiert werden. Es ging über abgesenkte Bordsteine, eine Rampe war zu bewältigen, Kopfsteinpflaster war simuliert worden. „Schade, dass sich fast nur die Kinder über unseren Rundkurs trauen. Schließlich kann es jeden von uns treffen“, sagte Trainer Markus Kanter.

An ihrem Probetraining ließen die Cheer-Dancer, die in blau-weiß-roten Kostümen mit den Poms in beiden Händen tanzten, ihre Zuschauer teilnehmen. Viel Publikum hatte das Technische Hilfswerk (THW), als an der Zange die imposante Einsatz-Rettungsspinne in Betrieb genommen wurde, während die Jüngsten mit dem Bobby-Car die Slalom-Strecke unsicher machten.

Oberbürgermeister empfing Gäste aus den Partnerstädten

Der Remscheider Freundeverein, den eine Gruppe von Syrerinnen und Syrern hier erst im März gegründet hatte, verwöhnte die Gäste mit süßen und herzhaften Spezialitäten aus der Heimat, am Stand der Landesverkehrswacht wurden Seh-, Reaktions- und Hörtests angeboten. Der Ehringhauser Turnverein hatte sein Papiertheater mitgebracht und eine Erzählerin schilderte die Abenteuer des Regenbogenfisches und des Grüffelo. Auf der Bühne auf der Alleestraße unterhalb des Brunnens wurde den Gästen ein abwechslungsreiches Programm geboten. Nach der Begrüßung durch Oberbürgermeister Burkhard Mast-Weisz präsentierten sich hier die Vereine. Ob Kickboxen (SB-Sportbildung Kickboxing), Hip-Hop-Tanz (Lenneper Turngemeinde), Gardetanz (Rot-Blaue Funken Remscheid) oder Gesang (Männergesangverein Niegedacht Herbringhausen) um nur einige zu nennen – es gab viel zu sehen. Auch für Musik war gesorgt, unter anderem mit Wilfried Reichelt, der mit seiner historischen Drehorgel unterwegs war. Klar, dass auch ein reichhaltiges kulinarisches Angebot nicht fehlte.

Im Ratssaal hatte Oberbürgermeister am Vormittag Gäste aus Remscheids Partnerstädten Ashington/Newbiggin-by-the-Sea (England), Kırsehir (Türkei) und aus Pirna empfangen. Zu Gast waren auch Besucherinnen und Besucher aus dem freundschaftlich verbundenen Schmalkalden in Thüringen. „Wir haben gemeinsam diesen Tag eröffnet. Und ihr Besuch ist eine Wertschätzung all derjeniger, die heute ihre ehrenamtliche Arbeit vorstellen. Ohne das Ehrenamt sähe unsere Stadt nicht so aus, würde nicht so funktionieren, wären Kultur-, Sport-, Freizeit- und andere Angebote längst nicht so vielfältig“, betonte der Oberbürgermeister.

Goldenes Buch

Die Gäste aus den Partnerstädten, die auf ihrer kleinen Rundreise schon Müngsten und Schloss Burg besucht hatten, waren sich einig, in Remscheid eine herzliche Aufnahme gefunden zu haben. Sie hätten die Stadt als offen und gastfreundlich erlebt. Sie alle trugen sich ins Goldene Buch ein.