Hier wäre Platz für neue Wohnungen

Die Sanierung ist abgeschlossen, nun muss entschieden werden, was hier in Zukunft passiert.

Nach der Sanierung ist die Zukunft des Galvano-Fischer-Grundstücks noch nicht abschließend geklärt. Dass dort Wohnungen gebaut werden, ist aber nicht unwahrscheinlich.

Von Sven Schlickowey

Remscheid. Die Sanierung ist abgeschlossen, die Schlussabnahme erfolgt, nun werden noch kleine Restarbeiten erledigt und das Gerät abgezogen – danach steht das ehemalige Galvano-Fischer-Gelände in Westhausen für eine neue Nutzung zur Verfügung. Wo einst Metallprodukte mit Chrom, Kupfer, Zink und Nickel beschichtet wurden und dabei Giftstoffe in die Erde gelangten, wurde der Boden drei Meter tief abgetragen, rund 16 900 Tonnen insgesamt. Nun sei der „Weg frei für eine Neubebauung mit Wohnhäusern“, heißt es vom Verband für Flächenrecycling und Altlastensanierung (AAV), der die Sanierung zusammen mit der Stadt durchgeführt hat.

Einen Beschluss, dass dort wirklich Wohnhäuser gebaut werden, gibt es aber noch gar nicht. „Über die planerische Zukunft der Fläche ist noch nichts entschieden“, berichtet Stadtsprecherin Viola Juric auf RGA-Anfrage. Was genau die Stadt mit dem Grundstück, das sie für die Sanierung zu einem symbolischen Preis angekauft hatte, anstellen wird, müsse erst noch bestimmt werden. „In welche Richtung die Planungen gehen sollen, ist also noch offen.“

Dass es Wohnungen werden, ist aber zumindest nicht unwahrscheinlich. Die Stadt könne sich dort „Wohnbebauung vorstellen“, sagt Viola Juric. Und auch beim AAV gehe man davon aus, sagt dessen Pressesprecherin Sabine Schidlowski-Boos: „Die Sanierung war mit Sicherheit darauf ausgelegt, dass dort Wohnbebauung hinkommt.“

Bevor ihr Verband tätig werde, kläre man immer das Ziel der Sanierung ab, erklärt Schidlowski-Boos. „Wenn dort Wohnhäuser geplant sind, werden die Arbeiten anderes ausgeführt als zum Beispiel bei einer Gewerbefläche oder wenn ein Rückhaltebecken vorgesehen ist.“ In diesem Fall sei das Ziel offensichtlich Wohnbebauung gewesen. Wie die Stadt das nun umsetze, müsse aber vor Ort entschieden werden.

Von einer Vermarktung der Fläche würde vermutlich aber auch der AAV profitieren. Der Verband wird bei verseuchten Grundstücken tätig, wenn niemand mehr haftbar gemacht werden kann. Seine Aufgabe besteht laut dem zugrundeliegenden Gesetz im „Flächenrecycling, um Brachflächen und Altlastengrundstücke für eine neue Nutzung zu reaktivieren und damit den Flächenverbrauch zu reduzieren“. Dafür bringt er nicht nur die notwendige Kompetenz ein, sondern übernimmt auch 80 Prozent der Kosten. Quasi im Gegenzug stehen ihm dann aber auch 80 Prozent der Verkaufserlöse zu, wenn die sanierten Flächen veräußert werden.

In Remscheid gibt es allerdings einen Grundsatzbeschluss der Gestaltungsmehrheit aus SPD, Grüne und FDP, zukünftig keine städtischen Immobilien mehr zu verkaufen, sondern nur noch zu verpachten. Erstmals angewandt wurde das beim Neubaugebiet Am Schützenplatz in Lüttringhausen, wo die 17 Baugrundstücke in Erbbaurecht vergeben werden. Ob dem AAV bei einer solchen Konstruktion 80 Prozent der Pachteinnahmen zustehen oder wie das sonst geregelt wird, sei noch unklar, sagt Pressesprecherin Schidlowski-Boos: „So einen Fall hatten wir meines Wissens noch nicht.“

Sollten sich Verwaltung und Politik für eine Bebauung mit Mehrfamilienhäusern entscheiden und sollte dies in Erbbaurecht umgesetzt werden, wird es dafür voraussichtlich eine Art Ideen-Wettbewerb geben. Da der Erbzins bereits feststeht, die aktuelle Richtlinie wurde Mitte des vergangenen Jahres verabschiedet, ist ein finanzieller Bieterwettstreit um die Flächen ausgeschlossen. Stattdessen würde der Investor mit dem besten Konzept den Zuschlag bekommen.

Flächen

Knapp 4000 Quadratmeter groß ist die sanierte Fläche in Westhausen, bebaut werden soll davon aber nur die frühere Betriebsfläche mit gut 2400 Quadratmetern. Auf dem Rest, etwa 1500 Quadratmetern, soll eine Naturfläche entstehen, die man weitgehend sich selbst überlässt. Gekostet hat die Sanierung rund 4,3 Millionen Euro. Beim derzeitigen Bodenrichtwert von 225 Euro pro Quadratmeter Bauland in diesem Bereich übersteigen die Kosten den Wert des Grundstücks also um ein Vielfaches.