Weshalb es in der Ukraine Fiebersaft gibt und hier nicht

In den Remscheider Apotheken fehlt auch weiterhin so ziemlich alles, was von den Ärzten verschrieben wird.

Von Axel Richter

Remscheid. Der Fiebersaft war für die Ukraine bestimmt. Den könne er haben, ließ der Großhändler wissen, doch Henning Denkler winkte erschrocken ab. „Ich nehme den armen Leuten doch nicht noch die Schmerzmittel weg.“ Die Reaktion darauf versetzte den Remscheider Apotheker in Erstaunen: An Fiebersaft für Kinder mangele es in Deutschland, in der Ukraine aber nicht.

Der Chef der Regenbogen-Apotheke im Brückencenter am Hauptbahnhof und Sprecher der 18 Apotheken in Remscheid hätte die Lieferung guten Gewissens nehmen können. In dem vom Krieg gebeutelten Land fand sich zu dem Zeitpunkt kein Abnehmer. Um deutsche Apotheken machen die Hersteller dagegen weiter einen Bogen. Der Grund: In anderen Ländern lassen sich mit Medikamenten höhere Preise erzielen. Beispiel USA: „Tabletten, die hier 2,50 Euro kosten, gehen dort für 13 Dollar über den Tisch“, erklärt Denkler dem RGA: „Jetzt dürfen Sie raten, welches Land zuerst beliefert wird.“ In den Apotheken fehlt deshalb nach wie vor so ziemlich alles, was von Ärzten verschrieben wird: Antibiotika, Blutdruck- und Cholesterin-Senker, Antidepressiva. Sogar Nasenspray mit Kochsalzlösung.

Henning Denkler schüttelt den Kopf: „Es ist zum Teil grotesk“

„Es ist zum Teil grotesk“, erklärt Denkler und hält dem RGA eine lange Liste entgegen. Zehn eng beschriebene Seiten zählt sie. Darauf stehen die Medikamente, die der Apotheke bestellt hat. Doch nur die Mittel auf der letzten halben Seite wird er bekommen. Alles andere, 346 Positionen, ist nicht lieferbar. Die kommen mit einer anderen Tour. Vielleicht. Vielleicht auch nicht. Wenn er dennoch etwas auftreibe, habe das vor allem mit viel Kommunikation zu tun. Die Apotheker helfen einander aus. Und das Sana-Klinikum, sagt Denkler, frage vor der Entlassung des Patienten an: Was habt Ihr da? Was können wir verschreiben?

Lesen Sie auch Mittel gegen Fieber weiter kaum verfügbar Mittel gegen Fieber weiter kaum verfügbar Nachfrage noch gering: E-Rezept braucht Anlaufzeit Nachfrage noch gering: E-Rezept braucht Anlaufzeit

Immerhin: Die Versorgung mit fiebersenkenden Säften für Kinder habe sich entspannt. „Dann bekomme ich mal wieder 100 Flaschen, aber wenn die weg sind, sind sie weg.“ Auch seien vereinzelt antibiotische Tabletten verfügbar: „Antibiotische Säfte für Kinder und sämtliche Penizilline sind aber nach wie vor nicht oder nur sporadisch in kleiner Stückzahl zu bekommen.“

Dass sich an der Mangelwirtschaft dauerhaft etwas ändere, glaubt der Apothekensprecher nicht. Im Gegenteil: „Es wird so weitergehen“, habe ihm ein Großhändler jüngst vorausgesagt.