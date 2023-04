Ampel gibt Widerstand auf: Wertstoffhof zieht aufs Deponie-Plateau

Die Technischen Betriebe Remscheid dürfen ein Provisorium einrichten.

Remscheid. Die Ampel-Mehrheit im Rat gibt ihren Widerstand gegen einen neuen Wertstoffhof auf dem Gelände der alten Deponie auf. Zumindest ein Provisorium sollen die Technischen Betriebe Remscheid (TBR) auf dem Plateau der alten Kippe einrichten dürfen. Für die Remscheider ist das eine gute Nachricht. Anderenfalls gäbe es nämlich bald keine Entsorgungsstelle mehr in Remscheid.

Das hatte TBR-Chef Michael Zirngiebl den Kommunalpolitikern im Gespräch mit dem RGA zugesagt, was bei denen nicht gut ankam. Im zuständigen Ausschuss bat Zirngiebl dafür jetzt um Nachsicht. An den Tatsachen ändert das freilich nichts.

Der Wertstoffhof an der Solinger Straße muss verlegt werden. Den Anlass dafür liefert die Rekultivierung der ehemaligen Mülldeponie. Böschungen müssen abgeflacht und abgedichtet werden. Dem Wertstoffhof gehen deshalb große Flächen verloren.

Seit Anfang der 2000er Jahre suchen die TBR deshalb nach einer Standortalternative. Problem: „Jeder will einen Wertstoffhof haben“, erklärt Zirngiebl: „Aber auf jeden unserer Vorschläge bekamen wir immer nur eins zu hören: Hier auf gar keinen Fall.“

Was sieht der Plan der TBR für einen Wertstoffhof aus?

Das ist heute nicht anders. Dabei haben die TBR mit der Energie und Wasser für Remscheid GmbH (EWR) einen Plan entwickelt, der mindestens zwei Fliegen mit einer Klappe schlägt: Auf dem 55 000 Quadratmeter großen Hauptplateau soll ein 13 000 Quadratmeter großer neuer Wertstoffhof entstehen. Und dazu eine Photovoltaikanlage, die Strom für bis zu 500 Haushalte liefert. Auch dafür findet sich bis heute kein geeignetes Grundstück in Remscheid. Der Energiekrise und dem Klimawandel zum Trotz.

Dazu denkt Zirngiebl an eine Freizeitnutzung des Areals. Wie in einigen Alpenregionen ließen sich zum Beispiel Rutschen auf dem Hang installieren. So könnte die alte Kippe zum Ausflugsziel für Familien werden.

Ähnliche Pläne sorgten schon vor Jahren für Widerstand unter Anwohnern. Die Ampel-Fraktion wollen vor allem keinen neuen Wertstoffhof: „Warum wollen Sie diese hochwertige Fläche wieder mit Müll besetzen?“, fragte im Ausschuss Christian Günther (SPD).

Im Zentrum ist die Zahl der betroffenen Menschen doch ungleich höher.

Und Stefan Grote (ebenfalls SPD) fand es schlicht unökologisch, Grünabfälle zum Beispiel von Lüttringhausen zur Solinger Straße zu fahren. Eine neue Abfallsammelstelle gehöre in die Mitte von Remscheid. Fragt sich nur, wo?

Zumal, merkte Colin Cyrus (Die Linke) an: „Es dürfte doch eher schwieriger werden, eine solche Sammelstelle ins Zentrum zu setzen. Dort ist die Zahl der betroffenen Menschen doch ungleich höher.“

Die heutigen Deponie-Nachbarn sieht Michael Zirngiebl nicht über die Maßen von seinen Plänen belästigt. Im Gegenteil: Heute beträgt der Abstand zu den nächsten Häusern 85 Meter, künftig würden es bis zu 210 Meter sein. Am Ende gaben die Ampel-Fraktionen einem provisorischen Ausbau auf dem Plateau ihre Zustimmung. Ein Provisorium war freilich auch der heutige Wertstoffhof einmal.

Kommentar von Axel Richter: Metabolon macht‘s vor

Anfang der 90er Jahre eröffneten die Remscheider Entsorgungsbetriebe, wie die TBR damals noch hießen, den Wertstoffhof an der Solinger Straße – mit einem Container und einem Behälter für Styropor. Es sollte ein Provisorium sein, aber so ist das mit Provisorien. Heute schlagen die Müllwerker auf der gleichen Fläche zwölf verschiedene Abfallarten um – 20 000 Tonnen pro Jahr.

Nun muss endlich Ersatz her, das haben die Ampel-Fraktionen begriffen. Wenn jetzt noch die Einsicht reifen würde, dass Abfallwirtschaft, Umwelttechnologie und Freizeitnutzung einander nicht ausschließen müssen, könnte Remscheid gewinnen. Dazu muss man nicht weit reisen. In Lindlar wurde – freilich mit viel Geld – aus der Kippe Leppe die gläserne Deponie Metabolon. Nach wie vor werden dort Abfälle umgeschlagen, doch zugleich ist der riesige Müllberg Ausflugs- und Lernziel für Familien. Mit Rutschen, Spielplatz und Infozentrum. Warum nicht auch in Remscheid?