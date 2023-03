Firmenlauf 2023 in Remscheid: Dieses Jahr soll ein Rekord geknackt werden

Remscheider Veranstaltung findet am 24. August statt.

Von Lucas Hackenberg

Remscheid. Gemütliche Geselligkeit und Spaß an der körperlichen Ertüchtigung schließen sich gegenseitig nicht aus. Das wissen insbesondere die Unternehmen, die an den bisherigen EWR-Firmenläufen in Remscheid teilgenommen haben. 117 an der Zahl waren es im Jahr 2022. Insgesamt 1875 Läufer versammelten sich am Schützenplatz, um ihre Firmen auf der Laufstrecke zu vertreten.

Dies bedeutete eine Steigerung zur Zeit vor der Corona-Pandemie. 2019, beim ersten EWR-Firmenlauf, waren etwa 1700 Läufer und Läuferinnen aus 105 Unternehmen vertreten. Das Ende der Fahnenstange sei aber noch nicht erreicht, sagt Nicole Hafner, Geschäftsführerin der Bochumer Veranstaltungsfirma NeoMove GmbH: „Dieses Jahr wollen wir die 2000 Teilnehmer knacken. Knapp dran reicht uns natürlich nicht“, so Hafner.

Die bisherigen Anmeldungen ließen in dem Sinne jedenfalls hoffen. Am 24. August 2023 soll der Rekord aus dem vergangenen Jahr gebrochen werden: „Viele haben sich bereits bei uns gemeldet und wollen erneut mitmachen. Mit der Resonanz sind wir Stand jetzt sehr zufrieden“, führt Nicole Hafner aus. Zu einer Vielzahl an Anmeldungen konnte man zudem neue Partner für den Firmenlauf gewinnen. Wilkinson und die evangelische Alten- und Krankenhilfe sind zukünftig als Sponsoren an der Strecke dabei.

Neu in der Organisation sind außerdem eine Checkliste für die Teamkapitäne sowie der Getränkeausschank in Mehrwegbechern. Der Partner für letzteres ist das Netzwerk Ambulante Hospizarbeit in Remscheid, Radevormwald und Wermelskirchen, das durch den Verkauf unterstützt werden soll: „Der Pfandwert in Höhe von 2 Euro pro Sammelbecher geht an das Netzwerk“, sagt Hafner.

Firmenlauf kommt im Frühjahr auch nach Wermelskirchen

Bereits am 11. Mai findet ein weiterer von NeoMove veranstalteter Firmenlauf in Wermelskirchen statt. Damit reagiert die Bochumer Eventagentur auf die Nachfrage, die es nach dem Erfolg des Remscheider Firmenlaufs aus der Nachbarstadt gab. Zahlreiche Beschäftigte wollen auch hier die Laufschuhe schnüren und lokale Unternehmen vertreten.

Wermelskirchener Firmenlauf: Wie funktioniert die Anmeldung?

Die Anmeldung läuft in Wermelskirchen regulär noch bis zum 5. Mai. Danach sind jedoch Nachmeldungen möglich. In Remscheid haben die Firmen noch bis zum 21. August Zeit, sich regulär anzumelden. In der Frühbucherphase bis zum 31. Mai beträgt die Anmeldegebühr 23 Euro. Der Normalpreis vom 1. Juni bis zum 21. August beträgt 27 Euro. Auch am Veranstaltungstag selbst sind vor Ort noch Nachmeldungen für 35 Euro je Teilnehmer möglich.