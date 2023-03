Werkzeugmuseum bietet Genuss, Kurse und Aha-Effekte

Das neue Jahresprogramm des Deutschen Werkzeugmuseums hält spannende Angebote für die ganze Familie bereit.

Remscheid. Es ist so sehr gewachsen, dass eine Seite angebaut werden musste: Das neue Jahresprogramm des Deutschen Werkzeugmuseums (DWM) bietet Klassiker, aber auch neue Angebote für die ganze Familie sowie für Unternehmerinnen und Unternehmer aus Fachkreisen. Es liegt ab sofort an zentralen Stellen aus und ist im Internet einsehbar. Hier können sich Interessierte auch sofort anmelden. Wir geben eine kleine Übersicht.

Mitten im Geschehen

Exklusive Einblicke in Firmen zu erhalten, hat den Gästen bereits 2022 sehr gut gefallen, sagt Museumsdirektor Dr. Andreas Wallbrecht. Deshalb geht es jetzt weiter, Treffpunkt ist stets das DWM: Am 20. April, 9.30 Uhr, wird die Produktion von Flügel CSS Solingen besucht – hier geht es um den Wetzstahl –, am 12. September, 10.30 Uhr, die Firma Flott, am 15. November, 10.30 Uhr, geht es um die Drehmomenttechnik und Schraubenschlüssel bei Stahlwille.

Für Augen, Ohren und Zunge

Die beliebten Verkostungen gibt es natürlich auch wieder – hier beteiligt sich auch der Förderkreis gern. Zum Beispiel mit „Leckerem Obst in flüssiger Form“ am 22. September und 17. November, je 18 Uhr. Wein gibt es am 10. Mai und 22. November, 19 Uhr, Whisky am 20. September und 24. November, je 19 Uhr. Auch eine Bierverkostung am 12. Mai und 8. September, jeweils 18 Uhr, sowie ein Gin-Tasting stehen an (21. April, 19 Uhr). Der beliebte „Spitzenfotos-mit-dem-Smartphone“-Kurs mit Dr. Heinz-E. Boden wird wiederholt – dieser war letztes Jahr der Renner: 23. April und 22. Oktober, je 11 Uhr. Natürlich gibt es auch wieder spannende Vorträge zum Wissentanken: „Wir drucken die Zukunft“ mit Arnd Meller über 3D-Druck (29. März, 29. November, je 19 Uhr), „Auf’m Hasten – Die Filiale und ihre Werkzeughändler“, ein Spaziergang mit Geschichtsstationen samt Weinverkostung (14. Juni, 19 Uhr, 13. September, 18 Uhr), oder „Aurowa und die verschwundenen Werkzeuge“ am 7. November, 19 Uhr, samt Magie. „Essen auf Rädern“ startet am 25. Juli, 14 Uhr. Hier fahren die Radfahrerinnen und Radfahrer im Morsbachtal ehemalige Gaststätten an und erhalten dort bergische Snacks. Das kann auch mal ein Bier sein. Das Contor-Café lebt wieder auf: Jeden vierten Sonntag im Monat gibt es dann die beliebten Riesenwaffeln.

Konzerte

„Musik trifft Werkzeug“ heißt es beim Konzert der MKS am 7. Mai, 11 Uhr, am 11. November liefert das Schröck-Quintett Jazz vom Feinsten, dazu serviert das Team Genuss für den Gaumen. Zur Nacht der Kultur am 28. Oktober gibt es Tango und Musik von und mit dem Cuarteto Tango Para Ti – Milonga.

Nicht nur für Kids

Natürlich geht Nachtwächter Balduin Keks wieder auf Tour mit den Familien: am 17. März und 3. November, Start ist um 17 Uhr. Und dann steht das Papier im Mittelpunkt: nicht nur bei einem Buchbindeworkshop mit dem neuen Kollegen Matthias Beil für Erwachsene am 18. und 25. November, je 10 bis 16 Uhr, sondern auch für Kinder: „Blatt für Blatt mit Kleber und Faden“ heißt es am 18. und 19. Juli, 10 bis 13 Uhr. Auch Museumspädagoge Markus Heip widmet sich dem Papier: 8- bis 14-Jährige erstellen aus Premiumpapier am 11. und 12. April, 10 bis 13 Uhr, bekannte Gebäude wie den Kölner Dom oder die Cheops-Pyramide. Die Kinder dürfen sich aussuchen, was sie gestalten. Bei der „Opa, Oma, Enkel-Show“ (11. und 12. Juli) wird eine Mini-Werkstatt mit Mini-Hazet-Werkzeugwagen & Co. gebaut. Auch ein Lenkdrachen-Kurs, Zinngießen und Weihnachtsbasteln stehen an.

Außer Rand und Band

Am Internationalen Museumstag am 21. Mai beteiligt sich das DWM genauso wie am Aktionstag des Netzwerks Bergische Museen am 3. Oktober. Die „World of Tools“ mit vier Unternehmerinnen und Unternehmern, die aus ihren Firmen berichten, steigt am 20. September unter Mitwirkung des Förderkreises. Dieser wird sich auch am Museumstag präsentieren. „Wir suchen noch Mitglieder und Spender“, sagt Michael Schwerdtfeger. Denn viele Veranstaltungen im DWM wären ohne den Förderkreis nicht möglich.

Zu Gast bei

Die neue Rubrik. Am 15. März steht ein Besuch der Dampfkornbrennerei im Wilhelm-Fabry-Museum Hilden samt Obstbrandverkostung an, „Frauen auf Achse“ heißt es am 21. Juni, 19 Uhr, im LVR-Freilichtmuseum Lindlar. Denselben Vortrag gibt es am 20. Juni in Hasten.

Anmeldung & Sonderausstellung

Anmeldung: Zu allen Veranstaltungen sollten sich Interessierte anmelden unter Tel. (0 21 91) 16 25 19 oder werkzeugmuseum-hiz@remscheid.de oder: www.werkzeugmuseum.org

Sonderausstellung: „Nahtlos Fahhrad fahren! Diamant-Rahmen durch Mannesmann“ läuft vom 31. März bis 14. Januar 2024. Dazu gibt es ein Begleitprogramm.