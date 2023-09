Wer wippen will, muss lange warten

Viele Grundschulen in Remscheid vermissen Spielgeräte auf dem Pausenhof. Die Beschwerden häufen sich.

Remscheid. So viel Glück wie die GGS Dörpfeld, die zur Corona-Zeit für 300.000 Euro einen wunderschönen neuen Schulhof erhielt, haben die wenigsten Grundschulen in Remscheid. Auf vielen Höfen wird altersschwaches Spielgerät entfernt – dann aber erst einmal nicht ersetzt. Wie in Menninghausen. Weil sich nichts rührte, entschieden sich die frustrierten Kinder nach Absprache mit ihrer stellvertretenden Schulleiterin Anja Fijacko, dem Oberbürgermeister einen Brief zu schreiben.

Burkhard Mast-Weisz antwortete prompt und weckte Hoffnung: „Für Euch soll eine große Seilkletterpyramide aufgebaut werden, auf der viele Kinder in den Pausen gleichzeitig spielen können.“ So werde der Schulhof am besten genutzt und ließe doch Platz zum Bewegen ohne fest eingebaute Geräte. Mit Anschaffung und Einbau der Pyramide sind verschiedene Arbeitsschritte verbunden, die einige Zeit in Anspruch nehmen. „Wenn alles planmäßig verläuft, kann noch in diesem Jahr das Spielgerät aufgestellt werden“, kündigte Mast-Weisz an. „Die Kinder sind glücklich, dass Ihnen der OB geantwortet hat“, beobachtete Anja Fijacko.

Die Menninghauser sind lange nicht die einzige Grundschule, die sich gedulden muss. Schon 2017 brachte der RGA das Kernproblem bei der Schulhofgestaltung am Beispiel der Grundschule Reinshagen auf den Punkt: „Außer Moos ist nichts mehr los.“ Daran hat sich bis heute wenig geändert. „Die Herausforderungen auf vielen Schulhöfen sind da, aber das Geld ist limitiert“, gibt Schuldezernent Thomas Neuhaus zu. Für die Anschaffung neuer Spielgeräte auf Schulhöfen sieht der städtische Etat nur 70.000 Euro jährlich vor.

Auch die GGS Steinberg würde sich über eine Auffrischung freuen. Die Weichbodenmatten sind weg, verschiedenen Klettermöglichkeiten, die große Wippe und Rollbalken zum Balancieren ebenso. Im vorletzten Schuljahr erhielt die Schule zumindest eine Kletterkugel. „Ohne uns aber vorher zu fragen“, bedauert Lehrerin Julia Hopt. Sie spricht auch fürs Kollegium, wenn sie sagt: „Es ist demotivierend, weil nichts passiert.“ Obendrein ist der Asphalt auf dem Hof an der Hägener Straße aufgerissen: „Es besteht Stolper- und Verletzungsgefahr.“

Grundschulen setzen auf mobiles Spielmaterial als Übergangslösung

Spielgeräte erfüllen einen wichtigen pädagogischen und sozialen Zweck: „Denn wenn die Kinder nichts zu tun haben in den Pausen, kommen sie schnell auf dumme Gedanken.“ Was wiederum Auswirkungen auf das Lehrpersonal hat: „Die Aufsichten werden zunehmend anstrengender“, berichtet Julia Hopt. Die GGS Steinberg behilft sich mit mobilem Spielmaterial, das nach den Pausen wieder im Container eingelagert wird.

Gleiches machen die Hastener. Im Sommer 2022 waren dort große Teile der kleinen Spiellandschaft verschrottet worden, weil das Hauptelement vom TÜV als verkehrsunsicher eingestuft worden war.

Seither setzt sich der Schulverein um die Vorsitzende Lena Savarino beharrlich für neue Geräte ein. Und kritisiert die Intransparenz, mit der der Fachdienst Schule und Bildung das Anliegen gegenüber den Eltern begleitet. Nach einem persönlichen Treffen mit städtischen Vertretern auf dem Schulhof im August 2022 hakte Lena Savarino nach einem Jahr in der Verwaltung nach. Die Antwort erhielt Schulleiterin Claudia Becker. Für 48.400 Euro wird, wie seit längerem beschlossen, nur der Boden erneuert. Der Asphalt wird rausgerissen, Unebenheiten begradigt, eine wassergebundene Decke aufgetragen.

Allerdings lässt auch das noch auf sich warten: „Über den Sommer haben vorrangige Dienstgeschäfte seitens der ausführenden TBR die Durchführung verzögert. Daher kann erst im Laufe des September ausgeschrieben werden und die Auftragsvergabe im Oktober erfolgen“, bedauert die Stadtverwaltung. Der Schulverein fühlt sich vor den Kopf gestoßen, wie Lena Savarino sagt: „Übersetzt heißt das für uns: ‘Wir haben Wichtigeres zu tun, als uns um die Belange der Kinder zu kümmern.‘ Es ist traurig.“

Hintergrund

478.900 Euro für Unterhaltung, Pflege und Kontrolle von Schulhöfen stehen im städtischen Haushalt 2023, zusätzlich 70.000 Euro für neue Spielgeräte. Allerdings reiche das Geld für die Instandhaltung nicht aus, teilt die Verwaltung mit: „Bislang überstiegen die Ausgaben die Ansätze.“

Kommentar von Sven Schlickowey: Heimat als Nachteil

Es fehlt – und täglich grüßt das Murmeltier - mal wieder an Geld. Diesmal um die Schulhöfe in Schuss zu halten und mit Spielgeräten auszustatten. Natürlich kann man über Priorisierung diskutieren, dass man dafür Geld aus einem anderem Topf nimmt. Doch das eigentliche Problem löst das ja nicht. Das liegt nämlich auch in der Aufteilung in „innere“ und „äußere“ Schule.

Das Land kümmert sich um Lehrpersonal, Lehrpläne und Co., die Städte um die Gebäude und die Ausstattung. Was ja eigentlich Sinn ergibt, weil das vor Ort sicherlich besser zu verwalten ist als zentral aus Düsseldorf. Was aber auch dafür sorgt, dass Kinder aus armen Kommunen unmittelbar benachteiligt werden.

Das Land, so scheint es, ist immer so lange für Bildung zuständig, bis es lästig wird. Sonst würde es die Städte mit ausreichend Mittel für ordentliche Schulgebäude, eine moderne Ausstattung und auch genügend Spielgeräte versorgen.