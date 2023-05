Wer will in Honsberg gärtnern oder den neuen Pavillon bespielen?

Gemütliche Stimmung herrschte am Samstag beim Techno-Picknick auf der Wiese an der Siemensstraße. Hinten: der Pavillon.

Jeder, der will, kann sich im Quartier beteiligen – Eine Stadtteilwerkstatt entsteht an der Halskestraße.

Von Dela Kirchner

Remscheid. Es gab ganz schön viel zu feiern am Samstag zwischen Siemens- und Halskestraße: den neuen Nachbarschaftspavillon, den Frühling und eine gute Gemeinschaft im Stadtteil. Beim ersten Techno-Picknick von der Kulturwerkstatt Ins Blaue und dem Stadteilentwicklungsprojekt Honswerk gab es Live-Techno-Sets von vier DJs, Kuchen Getränke. Selbst diejenigen, die vielleicht nicht zwingend Techno zu ihrem Lieblingsmusikstil erklären würden, wurden sofort von der familiären Stimmung auf der Wiese rund um den neuen Nachbarschaftspavillon angesteckt. „Wir planen für dieses Jahr noch viele Veranstaltungen“, sagt Eva Zimmerbeutel von Ins Blaue.

Nun sucht der neue Pavillon, gebaut von Architekturstudenten aus Köln und Düsseldorf, Nutzer. Er steht der gesamten Nachbarschaft zur Verfügung: von Konzerten bis Kindergeburtstagen, von Outdoor-Yoga bis Seniorenstammtisch ist alles denkbar. „Alle Ideen und Anfragen sind uns willkommen“, sagt Simon Kettel vom Honswerk. Auch der Stadtteilgarten, reaktiviert aus einem schon länger brachliegenden ehemaligen Gewag-Grundstück, sucht noch eine neue Bestimmung. Alte Kirschbäume auf rund 1200 Quadratmetern – schon jetzt ist vorstellbar, wie reife Beeren an den Sträuchern unter den alten Obstbäumen leuchten. So viel ist hier möglich. „Ein harter Kern von rund zehn Gartenbegeisterten kümmert sich aktuell um den Stadtteilgarten“, sagt Robert Winterhager von Urbane Nachbarschaft gGmbh. „Wir haben noch Platz und suchen Menschen mit Lust an der Gartengestaltung.“ Wie könnte das aussehen? „Ein eigenes Blumenbeet, die Weiterentwicklung der Flächen oder allgemeine Unterstützung bei anfallenden Arbeiten – jeder, wie er mag.“ Wichtig sind den Honsberger Gärtnern vor allem ökologische Aspekte des Gartenbaus – eine Totholzecke gibt es bereits. Interessierte können sich ebenfalls im Projektbüro melden.

Und es geht weiter: Die neue „Honswerkstatt“, eine Stadtteilwerkstatt, wird dort entstehen, wo heute noch die Häuser Halskestraße 14-18 stehen, unterhalb des Pavillons.

Kontakt zum Honswerk: Projektbüro Halskestraße 22, Tel. 8 42 51 27; E-Mail: info@honswerk.de oder hier:

www.honswerk.de