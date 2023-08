Wer nicht saniert, soll vor Gericht

Blick vom Parkplatz des Amtsgerichts: So sieht die Ruine an der Freiheitstraße im hinteren Bereich aus.

Die Stadt Remscheid sagt Schrottimmobilien den Kampf an. Doch deren Eigentümer wissen sich zu wehren.

Remscheid. Die Stadt Remscheid will rechtlich gegen sogenannte Schrottimmobilien vorgehen. Damit sollen Eigentümer zur Not dazu gezwungen werden, die Ruine nicht weiter ungehindert vor sich hingammeln lassen. Das ist allerdings nicht ohne Risiko.

Einst stattliches Unternehmen. Heute eignet sich die Ruine an der Freiheitstraße hervorragend als Kulisse für einen düsteren Endzeitfilm.

An der Freiheitstraße steht eine der größten „Problemimmobilien“ Remscheids, was dem Amtsgericht, das sich in unmittelbarer Nähe befindet, nicht eben mehr Würde verleiht. Die Ruine einer einstmals florierenden Firma eignet sich heute vortrefflich als Drehort für einen düsteren Endzeitfilm. Gerüchte für eine neue Nutzung gab es immer wieder einmal. Nichts davon wurde je konkret.

Das gilt nicht minder für die zweite große Schrottimmobilie, von dessen Eigentümer sich die Kommunalpolitiker in Lennep nach eigenen Worten „veralbert“ sehen. Das alte Möbelhaus am Bahnhof lockt seit Jahren nicht nur Nagetiere an. Wiederholt musste die Feuerwehr ausrücken, um zu löschen. Die Düsseldorfer Firma, der die Ruine gehört, verrammelte das Gebäude zwar aufs Neue und kam damit ihrer Verkehrssicherungspflicht nach, beließ es ansonsten aber bei Ankündigungen und war anschließend für die Baubehörden nicht mehr zu sprechen. Trotz vorliegender Abbruchgenehmigung tat sich: nichts.

Zweite große Problemimmobilie: Der Eigentümer ließ das alte Möbelhaus in Lennep wiederholt verrammeln.

So soll es nicht weitergehen, fordern jetzt die Parteien im Stadtrat. Die Wählergemeinschaft WiR schlägt dazu eine Art Taskforce vor, die CDU fragt nach einem Kataster, in dem die Problemimmobilien samt Eigentümern geführt werden. Dortmund und Gelsenkirchen haben so etwas. Remscheid hegt dagegen datenschutzrechtliche Bedenken, nennt das Problem aber auch weniger groß als in den Ruhrgebietsstädten.

Dennoch soll nun endlich gehandelt werden, fordert neben der Opposition im Rat auch die SPD. „Wir stehen hinter ihnen“, erklärt Ratsfraktionschef Sven Wolf in Richtung Verwaltungsspitze.

Das müssen die Politiker allerdings auch. Denn die Städte haben wenig in der Hand, wenn es darum geht, untätige Immobilienbesitzer zur Räson zu bringen. Bisher hielt sich die Stadt deshalb an die Regel: So lange der Eigentümer dafür sorgte, dass von der Ruine keine Gefahr ausgeht, unternimmt sie nichts.

Waltraud Bodenstedt (WiR) ärgert sich seit 2017 über Schrottimmobilien.

Dafür gibt es gute Gründe. Das Grundgesetz schützt das Recht auf Eigentum. Wer in dieses Recht eingreift, der riskiert, vor Gericht den Kürzeren zu ziehen. Das weiß Stadtdirektor und Kämmerer Sven Wiertz (SPD), der die Politiker vor den Risiken warnte. Und das wissen die Immobilienbesitzer. Ob es sich um institutionelle Anleger handelt oder eine „klagefreudige Rechtsanwältin mit drei Schrottbuden“, von der FDP-Mann Sven Chudzinski zu berichten weiß.

Allerdings sagt Artikel 14 des Grundgesetzes auch, dass Eigentum verpflichtet. Immobilien sollen so genutzt werden, dass auch andere etwas davon haben. Darauf wird sich die Stadt berufen, wenn sie künftig gegen verwahrloste Immobilien ohne Fenster und Türen vorgeht und deren Eigentümer vor den Kadi holt.

Vor Gericht und auf hoher See seien alle in Gottes Hand, bemerkt dazu Oberbürgermeister Burkhard Mast-Weisz (SPD). Unterstützung erhält er jedoch auch von Markus Kötter, Ratsfraktionschef der CDU: „Gehen Sie gerne diesen Weg“, erklärte er dem Stadtoberhaupt: „Wir möchten hier nicht wie in den Slums leben.“ In vier Wochen will die Stadt erklären, welche Schritte sie gegen die Schrotthäuser einleiten will.

Auf der Alleestraße steigt der Druck

Auch auf der Alleestraße will die Stadt die Eigentümer in einem letzten Schritt zu Sanierungen zwingen. Die Kontrolle übernimmt ein Unternehmen. Es soll Anreize für die Sanierung von Gebäuden schaffen, aber auch dafür sorgen, dass die Eigentümer ihrer Pflicht zur Verschönerung nachkommen.

Kommentar von Axel Richter: Großes Mundwerk

Wir halten es für dringend erforderlich, dass Problemimmobilien erfasst und Gegenmaßnahmen eingeleitet werden, um der Negativausstrahlung entgegenzuwirken.“ Das forderte die SPD im September 2018.

Geschehen ist danach, was auch mit den allermeisten Schrottimmobilien geschehen ist: nichts. So einfach ist es in unserem Rechtsstaat eben nicht, über das Eigentum anderer zu verfügen und das ist bei allem Verständnis für den Ärger über gammelnde Gebäude auch gut so.

Die Remscheiderinnen und Remscheider dürfen mithin gespannt sein, ob und was Politik und Verwaltung diesmal im Kampf gegen die Schandflecken zuwege bringen. Oft schon sind sie nach vollmundigen Ankündigungen nur enttäuscht worden. Vor allem natürlich von neuen Eigentümern und selbst ernannten Investoren, die sich medial in Szene setzen, ein großes Mundwerk haben, aber nichts auf die Reihe bekommen und sich augenscheinlich nicht einmal dafür schämen.