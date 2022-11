Wer hat die Lenneper Gans gestohlen? Verein setzt Belohnung aus

Lennep

+ © Archivfoto: Michael Schütz Sie wird vermisst: die Gans vom Lenneper Brunnen. © Archivfoto: Michael Schütz

Gänsemarkt ohne Wahrzeichen: Die Gans vom Gänsebrunnen in Remscheid-Lennep ist in der Nacht zu Freitag gestohlen wurde. Vereine sprechen von einem hohen Schaden. Eine Belohnung soll helfen, die Täter zu finden.

Remscheid. Sie ist weg. Wieder. Zum zweiten Mal haben Unbekannte die Gans vom Gänsebrunnen auf dem Gänsemarkt in der historischen Altstadt von Remscheid-Lennep gestohlen. Wie der Verein Lennep Offensiv am Freitagnachmittag mitteilte, sei das Wahrzeichen in der Nacht von Donnerstag, 17. November, auf Freitag, 18. November, entwendet worden. „Bisher gibt es noch keine Erkenntnisse, wie es genau geschehen ist“, heißt es in einer entsprechenden Mitteilung. Nach 2018 ist es das zweite Mal, dass die Figur gestohlen wurde. Gefunden wurde sie damals nicht – sie musste für rund 6000 Euro neu angefertigt werden.

Noch hoffen die Verantwortlichen der Vereine Lennep Offensiv und Lenneper Brunnen, dass ihnen eine Neuanschaffung diesmal erspart bleibt. „Der Materialwert der Gans beträgt nur einen Bruchteil der Herstellungskosten. Wenn es die Diebe nur auf das Metall abgesehen haben, steht das in keinem Verhältnis zu dem Schaden, den sie damit anrichten“, sagt Thomas Schmittkamp, Vorsitzender der beiden Vereine.

Nun werden Zeugen gesucht, eine Belohnung soll beim Wiederauffingen der Gans helfen: 1000 Euro soll derjenige erhalten, der den entscheidenden Hinweis liefert. Hinweise nimmt der Lennep-Laden entgegen unter Tel. (0 21 91) 4 62 59 00 – außerhalb der Öffnungszeiten ist ein Anrufbeantworter geschaltet. lho