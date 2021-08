Weltkriegsbombe in der Fichtenstraße gefunden

Blaulicht

+ © Roland Keusch Symbolbild. © Roland Keusch

Ein Metallkörper war in einem Garten gefunden worden. Der Kampfmittelbeseitigungsdienst identifizierte ihn als britische Brandbombe.

Der Fund einer Bombe hielt Mittwochnachmittag einige Remscheider in Atem: Gegen 16 Uhr wurde die Feuerwehr zur Fichtenstraße gerufen. Dort war ein runder, etwa 40 Zentimeter langer, ungewöhnlich aussehender Metallkörper in einem Garten aufgefunden worden. Vor Ort sahen sich die Einsatzkräfte der Feuerwehr den Metallkörper an und sperrten den Bereich ab. Rund zehn Anwohner mussten vorübergehend den Bereich um den Fundort verlassen.

Die Feuerwehr kontaktierte den Kampfmittelbeseitigungsdienst; Fotos von dem Metallkörper leitete sie an die Experten weiter. Es stellte sich heraus, dass es sich um eine britische Brandbombe aus dem Zweiten Weltkrieg handelte. Die Brandbombe wurde nach Absprache mit Sprühstrahl aus der Deckung gekühlt und anschließend mit Sand abgedeckt. Der Kampfmittelbeseitigungsdienst Rheinland entfernte das Fundstück und machte es später auf dem eigenen Gelände unschädlich. Gegen 19 Uhr war der Einsatz beendet und die Anwohner konnten zurück in ihre Häuser und Wohnungen. red

