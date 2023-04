Umweltwissenschaftler Weizsäcker nimmt Klimawandel ins Visier

SPD AG 60plus bietet am 27. April Vortrag zur Klimakrise an.

Remscheid. Der renommierte Umweltwissenschaftler Prof. Ernst Ulrich von Weizsäcker folgt am kommenden Donnerstag, 27. April, einer Einladung der Remscheider SPD AG 60plus. Er widmet sich im Gertrud-Bäumer-Gymnasium, Hindenburgstraße 42, einem besonderen Problemfeld. Die Überschrift lautet: „Die Klimakrise bleibt bedrohlich. So reicht das nicht.“ Der Vortrag, zu dem alle Interessierten eingeladen sind, beginnt um 20 Uhr.

„Der Meeresspiegel steigt. Waldbrände nehmen zu. Die Ackerböden vertrocknen. Und dann plötzlich auch mal Überschwemmungen wie im Ahrtal“, beschreibt AG-Vorsitzender Gerd Münnekehoff die Folgen des Klimawandels. Deutsche Maßnahmen wie Kohleausstieg, Elektroautos, Sonnenzellen auf dem Dach seien zwar prima, aber für das weltweite Klima reicht das hinten und vorne nicht. Darum gehe es nun um Klima-Außenpolitik und um neue Ökonomie weltweit.

Ernst Ulrich von Weizsäcker ist Gründer des Wuppertal-Instituts, Ehrenpräsident vom „Club of Rome“ und der Neffe des ehemaligen Bundespräsidenten Richard von Weizsäcker. An seinen Vortrag schließt sich eine Diskussion an. zak