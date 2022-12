Weihnachtsgeschenke für Lokalpatrioten

Vom Remscheider Kaffe bis zur passenden Dröppelmina.

Von Sven Schlickowey

Remscheid. Nur noch eine Woche bis zum Heiligabend – so langsam wird es Zeit für die Geschenke. Die gibt es übrigens auch für Berger mit viel Heimatgefühl. Bücher, T-Shirts, Essen und Trinken, Kappen, Tassen, Kalender und Spiele können on- wie offline erworben werden. Eine kleine Auswahl:

Der bergischste Gegenstand überhaupt ist vermutlich die Dröppelmina, das Symbol bergischer Gastlichkeit, das auf keiner Kaffeetafel fehlen darf. Einer der wenigen noch verbliebenen Hersteller ist die Firma Breidenbach aus Wermelskirchen-Dabringhausen. Zwei Größen der bauchigen Zinn-Kannen, mit 1,5 und 2 Liter Fassungsvermögen, sind über bergisch-bestes.de, dem Online-Shop des RGA, erhältlich.

+ Deftiges unterm Weihnachtsbaum: Das Kottenbutter-Set ist im Online-Shop Bergisch Bestes bestellbar. © Christian Beier

Apropos Kaffeetafel: Damit die Mina dröppeln kann, braucht es natürlich Kaffee. Der wächst zwar naturgemäß nicht hier in der Region, wird aber vor Ort fachgerecht geröstet, zum Beispiel bei Rigano in Remscheid. Unter deren zahlreichen Sorten findet sich auch der „Bergische Kaffee“ in den Varianten kräftig und mild, die in zahlreichen Geschäften, unter anderem der Erlebbar, verfügbar sind.

Mindestens genauso bergisch-kulinarisch ist die Kottenbutter, die man schnell selber zusammenstellen oder als fertiges Set kaufen kann. Bei bergisch-bestes.de werden Schwarzbrot und Mettwurst erst bei der Bestellung von der Solinger Metzgerei Jacobs zusammen mit Senf, Küchenmesser, Holzbrett und Küchentuch verpackt und auf den Weg gebracht.

+ Der Bergische Löwe fürs Handgelenk: Dieses edle Stück gibt es bei der Goldschmiede Rehn in Hückeswagen. © Johanna Maria Rehn

Eine ganze Reihe von Remscheid-Produkten hält die Seite bergischer-laden.de, in die auch der offizielle Online-Shop der Stadt Rescheid integriert ist, bereit. Darunter T-Shirts, Kapputzenpullis und Stoffbeutel mit Aufdrucken wie „Bergischer Jong“ und „Bergesches We’it“, der alten vierstelligen Postleitzahl Remscheids 5630 oder auch dem „Unser Remscheid“-Schriftzug der Stadt. Es gibt eine Kappe und sogar Ohrringe mit dem Bergischen Löwen, Aufkleber mit den Umrissen der Stadt oder dem Wappen und auch ein 80 mal 160 Zentimeter großes Badetuch. Viele der Produkte können auch direkt offline in der Erlebbar, Hindenburgstraße 8, abgeholt werden.

Ein ganzes Jahr Freude an seinem Geschenk hat der Beschenkte mit einem Fotokalender, auch die gibt es mit bergischen Motiven. Der Regio-Verlag von Holger Klaes hat unter anderem Wuppertal und Altenberg, die Schwebebahn und das Tanztheater Pina Bausch im Programm, erhältlich vor allem über den lokalen Buchhandel, wo natürlich auch zahllose Bücher mit Bezug zum Bergischen Land zu finden sind. Die Motivkalender Remscheid und Bergisches Land gibt es auch bei bergisch-bestes.de zu bestellen.

Wer es edler mag, kann ein paar Kilometer nach Hückeswagen fahren, wo es in der Islandstraße bei der Goldschmiede Rehn den Bergischen Löwen fürs Handgelenk gibt. Das Armband wird in zwei Größen und wahlweise in Silber und Gold angeboten, bei der größeren Variante bleibt Platz für eine persönliche Prägung. Das Band selber ist aus Leder und kann in mehreren Farben gewählt werden.