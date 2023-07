Wasserturm: Entsteht hier eine Gastronomie?

Verein Bergischer Brückenschlag und Bezirksbürgermeister wollen Bauwerk öffentlich zugänglich machen.

Remscheid. In 17 Metern Höhe den Ausblick über das Bergische Land genießen, dazu ein kühles Getränk und vielleicht noch etwas Leckeres zu essen? Das ist vielleicht künftig im Südbezirk möglich. Denn der Verein Bergischer Brückenschlag um Gerd Münnekehoff und Klaus Walder sowie Bezirksbürgermeister Stefan Grote (SPD) möchten das 123 Jahre alte Bauwerk an der Baisieper Straße für die Öffentlichkeit zugänglich machen. „Der alte Wasserturm ist nicht nur architektonisch einmalig, er ist auch der Einzige in dieser Form – für Remscheid eine Attraktion“, meint Gerd Münnekehoff, der bereits konkrete Pläne für eine Umgestaltung entworfen hat. Einst repräsentativ, würden solche Bauten heute oft vernachlässigt. Das will das Trio ändern.

Der 1900 von Ingenieur Prof. Otto Intze gebaute Wasserturm gehört den EWR und hat heute noch eine funktionierende Druckausgleichssäule. Der Trinkwasserbehälter fasst 1500 Kubikmeter und hat damit das gleiche Fassungsvermögen wie der Wasserturm an der Hochstraße. „Die Funktion des Wasserbehälters besteht zum einen darin, Wasser in großen Mengen aufzunehmen und damit die Entnahme auszugleichen. Gleichzeitig bestimmt er aber auch den Wasserdruck im umliegenden Versorgungssystem“, erklärt Mike Giera von den EWR. Die Versorgungsnetzstrukturen haben sich über die Jahre verändert – und damit die Bedeutung des Wasserbehälters. Die Füllleitung dient heute nur noch dem Druckausgleich, der Behälter ist leer. „Dennoch hat er mit seiner steuernden Wirkung eine wichtige Bedeutung für die Wasserversorgung, gerade im Zusammenhang mit der Druckerhöhungsanlage und dem neu entstehenden Wasserwerk im Eschbachtal“, sagt Giera. Die EWR geben grünes Licht für eine öffentliche Nutzung – so lange man weiter Zugang zu der Anlage haben.

Stefan Grote will das Kuckucksfest wiederbeleben

Das haben sie, versichern die Initiatoren. Und denken bereit einen Schritt weiter: Sie sehen den Wasserturm-Umbau eingebettet in das Großprojekt Durchstich Intzestraße. „Geplant ist ja dabei, die alte Intzebrücke nur noch für Fußgänger und Fahrradfahrer zugänglich zu machen. Vom neuen, geplanten ,pocket park‘ am Intzeplatz über die Brücke könnte man dann hier rüber zum Wasserturm gelangen“, erklärt Stefan Grote.

Ganz nebenbei liegt der Wasserturm an der Baisieper Straße auch an der „Bergischen Fahrrad-Runde“, einer 60 Kilometer langen Rundroute, für deren Lückenschluss sich der Verein Bergischer Brückenschlag einsetzt. Über den neuen Kreisverkehr am Durchstich hätte man als Radfahrer so auch künftig eine gute Anbindung an den Hauptbahnhof. Auch Baudezernent Peter Heinze findet die Idee, den Wasserturm öffentlich zugänglich zu machen, attraktiv.

Aktuell sei man noch in der Planungsphase, sagen die drei. Dennoch macht sich Gerd Münnekehoff bereits jetzt Gedanken darüber, wie der Zugang zum Dach barrierefrei gestaltet werden könnte. Und auch Gastronomen habe man schon an der Hand. Nächster Schritt sei, mit den Planungen an die Politik und die Verwaltung heranzutreten. „Vielleicht könnten wir so auch an Fördermittel gelangen“, sagt Münnekehoff. Denn Geld haben weder die Stadt noch die EWR für eine Umgestaltung des bergischen Kleinods.

Wenn der Umbau gelänge, würde Stefan Grote das gern ausgiebig feiern – mit dem Kuckucksfest, das es seit zehn Jahren schon nicht mehr gibt, aber schmerzlich vermisst wird im Süden. „Dann verlegen wir das Kuckucksfest einfach in den Wasserturm.“

Historie

Der Wasserturm wurde 1900 von Prof. Otto Intze entworfen, der viele andere Trinkwasserbehälter in Remscheid und Deutschland konzipiert hat – so auch die Eschbachtalsperre. Es handelt sich bei dem Bauwerk, das zunächst „Wasserturm Remscheid-Neuenhof“ hieß, um einen „Intze-1-Behälter“ mit Innenzylinder. Sowohl 1985 als auch 2006 wurde der Wasserturm saniert, zuletzt in Form von Substanzerhaltungsmaßnahmen. Aufgrund des schlechten Zustands und aus Sicherheitsgründen seien die umlaufenden Laufgänge für Inspektionen dann entfernt worden.

