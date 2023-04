Was tun gegen Hass im Netz?

Rassismus und Beleidigungen begegnen den Menschen auch online. Said Rezek gibt Tipps zum Umgang.

Von Lucas Hackenberg

Remscheid. Ausgrenzung zeigt sich auch im Internet immer häufiger. Sätze wie „Geh dahin zurück, wo du herkommst“ oder „Du bist so hässlich“ tun weh – und bilden doch noch eine vergleichsweise harmlose Variante von dem, was auf sozialen Netzwerken wie Facebook, Instagram oder TikTok ansonsten alles geschrieben wird. Was sind die ersten Anzeichen, die es zu erkennen gilt? Und was lässt sich gegen Hass im Netz unternehmen? Politikwissenschaftler und Journalist Said Rezek und Lehrerin Sabina Yündem geben im Rahmen der Internationalen Wochen gegen Rassismus an der Alexander-von-Humboldt Realschule hilfreiche Ratschläge – nicht nur für Schüler.

Ab wann lässt sich vonRassismus im Netz sprechen?

Rassismus fängt bereits in den Gedanken an. Zum Beispiel in der Kategorisierung nach Hautfarbe, Herkunft oder Kultur. Vorurteile äußern sich häufig in Worten, die gerade im Internet unter dem Deckmantel der Anonymität verbreitet werden können. „Ab hier muss dem Ganzen schon mit Zivilcourage begegnen, ohne sich aber selbst in Gefahr zu bringen“, sagt Said Rezek. Denn sogenannte „Hater“, also die Menschen, die Hass verbreiten, könnten im Netz relativ unerkannt bleiben, trügen falsche Einstellungen aber auch in die analoge Welt hinaus, führt Rezek aus.

Wie gehe ich am besten mitAnfeindungen um?

„Da gibt es zum Glück verschiedene Möglichkeiten“, sagt der Experte. Eigene Beiträge können gelöscht werden, um keine weitere Plattform zu schaffen. Zudem können Nutzer, die diskriminieren, gemeldet werden, so dass ihre Accounts gelöscht werden. Auch das eigenständige Blockieren von unerwünschten Personen sei auf den Plattformen möglich. Diese können dann die Social Media Aktivität des oder der Betroffenen nicht mehr verfolgen. Strafrechtliche Äußerungen können in letzter Konsequenz auch zur Anzeige gebracht werden. „Das Internet ist kein rechtsfreier Raum“, verdeutlicht Rezek.

Was kann ich selbst tun, um ein Zeichen zu setzen?

In einem ersten Schritt gehöre Unterstützung für Betroffene dazu: „Nette und aufbauende Kommentare sind wichtiger, als man denkt“, sagt Said Rezek. Lehrerin Sabina Yündem sieht das genauso – und will das auch ihren Schülern vermitteln: „Ein erster Schritt muss sein, sich seiner Privilegien bewusst zu werden, sofern man nicht ins Muster von Rassisten fällt. Gegenseitige Bestärkung und Hilfe für Betroffene sind dann das Entscheidende“, sagt Yündem. Neben ihren Unterrichtsfächern Deutsch, Spanisch und Politik sei ihre „AG gegen Rechts“ deshalb eine Herzensangelegenheit, um Schülern Austausch über Rassismus zu ermöglichen.

Was sind die Erfahrungen von Schülerinnen und Schülern?

Naima Abgar (14) und Leon Levin (13) sind mit dem Internet aufgewachsen. Auch ihnen offenbarten sich schon häufiger rassistische und verletzende Äußerungen. „Es gibt immer mehr Portale und mehr Möglichkeiten, Hass zu begegnen“, sagen beide. „Die Möglichkeit, über Erfahrungen zu sprechen und sich zugleich sicher zu fühlen, ist eigentlich das Wichtigste“, wirft Naima ein.

An wen kann ich mich wenden?

Neben dem eigenen Umfeld gibt es auch Organisationen, die sich dem Thema gezielt annehmen. Ein Beispiel biete „Hate Aid“. „Hier finden von Diskriminierung Betroffene psychologische, aber auch juristische Unterstützung“, sagt Said Rezek. Alle wichtigen Informationen gibt es unter: www.hateaid.org

Hintergrund

Die Internationalen Wochen gegen Rassismus stehen in diesem Jahr unter dem Motto „Misch dich ein“. In Remscheid gibt es vom 17. März bis zum 2. April über 30 Aktionen gegen Ausgrenzung. Vorträge und Lesungen gehören genauso dazu wie Workshops oder ein Fußballturnier.

