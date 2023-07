Warum stechen uns eigentlich Insekten?

Biologe Jörg Liesendahl erklärt, was Wespen, Mücken und Bienen anlockt und wie man sich effektiv vor den Tieren schützen kann.

Von Lena Spataro

Remscheid. Ein Grillabend auf dem Balkon, ein Picknick im Garten oder ein Freibadbesuch im Sommer könnten so schön sein, wären da nicht Wespen, Mücken und Co. Manche Insekten können zu dieser Jahreszeit zu einem echten Ärgernis werden. Der RGA verrät, wie Mückenstiche und Zeckenbisse verhindert werden können und klärt im Gespräch mit Jörg Liesendahl, Diplom-Biologe und pädagogischer Leiter der Natur-Schule Grund, einige Mythen rund um das Thema.

Warum stechen Wespen, Bienen und Mücken überhaupt?

Wespen und Bienen sollten zunächst von Mücken unterschieden werden, da sie aus anderen Gründen stechen. Die gelb-schwarzen Insekten stechen in erster Linie, weil sich der Mensch in der Nähe ihrer Nester aufhält und sie diese schützen wollen. Außerdem werden sie durch das hektische Verhalten der Menschen häufig irritiert und in die Enge getrieben. Bienen wägen dabei tatsächlich ab, ob sie zustechen sollen oder nicht, weil sie im Fall eines Stichs ihren Stachel verlieren und sterben. Mücken und Zecken brauchen wiederum Blut, um sich zu ernähren und für ihre Fortpflanzung. „Die Mückenweibchen stechen dabei nicht nur den Menschen, sondern auch alle anderen Lebewesen. Der Mensch bewegt sich im Vergleich nur wesentlich langsamer und ist deshalb ein leichteres Ziel“, erklärt Liesendahl.

In welchen Monaten sind die Tiere besonders aktiv?

In den Frühlingsmonaten sind Wespen und Bienen meistens mit ihrem Nachwuchs beschäftigt, da kriegt der Mensch wenig von ihnen mit. Im Spätsommer und Herbstanfang beginnt die heiße Phase der stechenden Insekten. Zu dieser Zeit beginnen die neuen Königinnen mit ihrer Arbeit und der Fortpflanzung, während die alten Königinnen und Arbeiterinnen im Nest nicht mehr gebraucht werden. Dann sind sie besonders häufig auf Nahrungssuche. Normalerweise würden sie bei dem ersten Frost im Herbst sterben, mittlerweile haben sich die Temperaturen jedoch verschoben, sodass es länger warm bleibt und die Insekten somit auch länger leben können.

„Anpusten ist das schlechteste, was man tun kann.“

Wie hält man sich die Insekten am besten vom Leib?

Vor Zecken kann man sich präventiv schützen, indem man im Wald lange Kleidung trägt und möglichst viel Haut verdeckt. „Wenn man lange Strümpfe trägt und die Hosenbeine darin steckt, können Zecken am effektivsten abgehalten werden“, so Liesendahl. Außerdem sollte man sich im Sommer vom sogenannten Adlerfarn fernhalten. Das hohe Gras wächst in unseren Regionen schnell und wird häufig gar nicht oder erst sehr spät gemäht, weshalb sich darin viele Insekten tummeln können. Ansonsten können Fliegengitter helfen, nachtaktive Mücken aus den Schlafzimmern zu halten. Was Wespen oder Bienen betrifft, gilt es allgemein sich ruhig zu verhalten. Getränke abdecken kann ebenfalls helfen. Jedoch: „Anpusten ist das schlechteste, was man tun kann, wenn sich ein Tier in Gesichtsnähe befindet.“

Warum ist vom Anpusten abzuraten?

Weil Mücken, Wespen und Co von Gerüchen angelockt werden. Das Anpusten verscheucht die Tiere also nicht, ganz im Gegenteil, Der Ausstoß von CO 2 zieht die Insekten regelrecht an. Deswegen sollte nachts wenn möglich nicht mit offenem Fenster geschlafen werden. „Es heißt ja oft, dass Mücken vom Licht angezogen werden. Das stimmt aber nur teilweise, denn häufig sind das keine Stechmücken, die sich draußen an den Lichtquellen befinden“, sagt Jörg Liesendahl. Bestimmte Parfüms, Kerzen oder manche Insektensprays wirken dagegen anziehend für die Tiere.

Stimmt es, dass manche häufiger gestochen werden?

„Ja, definitiv“, sagt Liesendahl. Auch das hat mit dem Geruch zu tun. Denn jeder Mensch hat einen anderen Stoffwechsel und somit auch einen anderen Geruch. Dieser wirkt dann eben anziehender oder abschreckender auf Insekten. Aus diesem Grund sollten Insektensprays immer individuell getestet werden, da sich der Eigengeruch damit vermischt und die Wirksamkeit verfälschen kann. Der Experte empfiehlt zudem, nur natürliche Abwehrprodukte zu verwenden, weil chemische Stoffe für den Menschen und für mögliche Haustiere giftig sein können. Von elektrischen Insektenvernichtern rät Liesendahl ab: „Damit wird das Insektensterben unnötig vorangetrieben. Bienen tun dem Menschen zum Beispiel gar nichts, wenn er sie nicht gefährdet. Sie sind in erster Linie reine Nutztiere.“

