Wanderroute mit traumhaften Ausblicken im Tal der vielen Bäche

In wenigen Minuten im Grünen: Von Hohenhagen aus geht das besonders gut.

Von Christopher Jonas

Remscheid. In ein paar Minuten mitten im Grünen sein – das trifft auf den Hohenhagen in Remscheid besonders gut zu. Es ist ein Katzensprung ins Zentrum und zugleich führen nur wenige Schritte in traumhaft schöne Natur. Die lässt sich auf dieser knapp 8,5 Kilometer langen Wanderung ins Diepmannsbachtal intensiv erleben – zumal es dort noch so viele weitere Bäche gibt.

Wir starten in der Fichtenstraße, die sich per Bus als auch mit dem Auto gut erreichen lässt. Parken kann man prima am Randstreifen. Es geht rechts ab in die Birkenstraße und von dort in die Straße Am Hagen. Wir erreichen schnell den Wald, indem wir rechts auf einen Pfad biegen. Es wird sogleich abenteuerlich, denn dieser führt gut 600 Meter ins Tal, unter anderem an einem Schäferhundeplatz vorbei und über den Teufelsbach. Der führt im Frühjahr nach Schneeschmelze oder Starkregen mehr Wasser, im Sommer dürfte es deutlich weniger sein. Mit etwas Geschick bleiben die Füße trocken. Der Weg ist nach der Bachüberquerung nicht sehr gut zu sehen, am besten den GPS-Daten folgen.

Es geht nach rechts bergauf, bis zum breiten Hauptweg. Wer diesem rechts über die große Weide folgen würde, wäre direkt wieder am Auto. Wir überqueren ihn in Höhe einer Aussichtsbank, denn wir bleiben auch auf dem folgenden knappen Kilometer auf dem schmalen und wunderschönen Wanderpfad (zugleich ein Pferdeweg). Wir queren zwei breitere Forstwege und biegen erst ganz unten im Tal scharf rechts ab auf den Wanderweg A2. Links von uns liegt Nüdelshalbach, wir steuern aber direkt auf das Diepmannsbachtal zu.

Bis Hermannsmühle kreuzen die drei Bäche Danielssiepen, Bärensiepen und Suhler Siepen, die in den Morsbach fließen – Wasser, Wald und Wiesen, wohin man nur blickt. Die Hofschaft Hermannsmühle, ehemalige Fruchtmahlmühle, wurde erstmals 1487 erwähnt durch „Hermann op der Mühlen“ und zählt zu Lüttringhausen. Die Häuser Nummer 1 und 3, letzteres ein schöner Fachwerkbau, stehen unter Denkmalschutz.

Am Buscherhofbach stehen riesenhafte Bäume

Wir biegen in Hermannsmühle links ab, folgen dem Weg A3 und nehmen kurz dahinter den kombinierten Fuß-Radweg nach Wuppertal. Rechts vom Weg fließt der idyllische Lüttringhauser Bach, der vor einiger Zeit auf 1,4 Kilometern renaturiert wurde. Nach nunmehr knapp vier Kilometern verlassen wir den Talweg und folgen, scharf rechts abbiegend, durch einen von riesenhaften Bäumen umsäumten Hohlweg dem Buscherhofbach. Jetzt heißt es: Obacht, weil zunächst keine Wegebeschilderung mehr kommt, die Pfade wieder schmaler werden und der Bach überquert werden muss.

+ Vom höchsten Punkt Remscheids aus erhaschen wir auch einen Blick auf den Fernmeldeturm am Hohenhagen. © Christopher Jonas

Für einen guten Kilometer laufen wir durch dieses entlegene Waldgebiet, der Weg zweigt nach 200 sowie weiteren 400 Metern jeweils rechts ab und macht kurz darauf fast eine 180-Grad-Kurve. Nun haben wir die Mündung des Diepmannsbachs in den Morsbach erreicht und biegen bei Tackermühle, wo sich übrigens das Wanderheim des Sauerländischen Gebirgsvereins befindet, auf einen Hauptweg. Ihn verlassen wir aber sofort wieder nach rechts und laufen über einen leicht felsigen Bergweg, dem Wanderschild H folgend.

Der Diepmannsbach plätschert links von uns dem Tal entgegen. Kurz danach weicht das Plätschern wie auch das Vogelgezwitscher jedoch einem Rauschen: Ja, wir sind immer noch mitten in der Natur, aber links von uns, nur wenige Meter Luftlinie entfährt, rasen die Autos über die A1.

Direkt hinter dem Wasserwerk, nach insgesamt sechs Kilometern Strecke, treten wir den Rückweg an. Es geht scharf rechts ab und ein kurzes Stück über einen Pferdeweg, ehe wir an der nächsten Weggabelung das Grün kurz verlassen: Rechts sehen wir schon die Wohnhäuser von Ueberfeld, die hier ruhig und idyllisch liegen. Wer nur das große Gewerbegebiet sowie die Feuerwehr kennt, vermutet das gar nicht. Wir laufen durch das Wohngebiet, halten uns an der nächsten Gabelung links und kehren wieder auf den Wanderweg A2 zurück. Dieser ist übrigens für sich genommen rund sechs Kilometer lang.

Zum Abschluss geht es auf den höchsten Punkt der Stadt

Wir folgen dem Weg, halten uns an der nächsten Gabelung links und marschieren den steilen asphaltierten Anstieg hinauf, vorbei an weitläufigen Wiesen, über denen die Bussarde und Milane kreisen. Einfach schön hier. An der folgenden Kreuzung folgen wir A2 nicht nach rechts, sondern wandern zum Brodtberg hinauf, dem höchsten Punkt der Stadt. Links auf der Wiese ist der Funkturm zu sehen, und der 360-Grad-Rundumblick von hier oben ist atemberaubend. Einmal genießen und den Rückweg antreten: Wir gelangen kurz darauf zur Hohenhagener Straße. Die wird, nachdem wir rechts in sie eingebogen sind, zur Fichtenstraße. Denn aus dem Grünen in die Stadt sind es eben auch nur wenige Minuten.

Auf unserer heutigen Tour überqueren wir so einige Bäche und erhaschen vom höchsten Punkt Remscheids aus auch einen Blick auf den Fernmeldeturm am Hohenhagen.

Die Tour

Länge: 8,5 Kilometer

Dauer: ca. 2 Stunden

Gut zu wissen: Es müssen einige Bäche überquert werden, die im Frühjahr oder nach starken Regenfällen mehr Wasser führen könnten.

