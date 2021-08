Stadt warnt vor akuter Waldbrandgefahr

Böden seit Winter trocken

+ © Tim Oelbermann Bereits im April brannte ein Waldstück in der Größe von etwa 1.500 Quadratmetern am Fuß der Sengbachtalsperre. © Tim Oelbermann

Die Bäume erhalten nicht genug Wasser. Denn nur wenig Regen erreicht das Wurzelwerk. Die Gefahr von Bränden ist deshalb groß.

Die Stadt Remscheid warnt aktuell vor akuter Waldbrandgefahr. In der Mitteilung weist sie eindringlich darauf hin, dass jeder Funke, jede weggeschnippte Zigarettenkippe, jede Glasscherbe und auch ein überhitzter Motor einen flächendeckenden Brand auslösen könne. Diese Gefahr bestehe nicht nur im Wald, sondern auch auf jeder Grünfläche mitten im Stadtgebiet. „Bäume, Büsche, Felder und Wiesen – zur Zeit brennt alles wie Zunder“, heißt es. Daher sei besondere Vorsicht und Aufmerksamkeit geboten. red

Unser Bericht vom 19.06.2019: Waldböden sind seit dem Winter trocken

Von Melissa Wienzek und Leon Hohmann

Temperaturen um die 30 Grad plus trockene Waldböden ergeben eine gefährliche Mischung: Die Waldbrandgefahr in Remscheid ist hoch. Zwar verzeichnen die Einsatzkräfte im Gegensatz zu ihren Solinger Kollegen noch keine bemerkenswerten Einsätze. Aber die Wehrmänner sind darauf gefasst, dass es jeden Moment soweit sein könnte. Die Leitstelle warnt daher die Bürger: Werfen Sie im Wald keine Zigarettenstummel auf den Boden! Und bitte achten Sie auf Glasscherben. Denn diese können in Kombination mit der Sonneneinstrahlung ebenfalls für einen Waldbrand sorgen. Für das Wochenende kündigt der Wetterdienst eine mittlere Gefahr, Warnstufe 3, an.

In den Frühjahrsmonaten ist die Gefahr von Feuer in Wäldern und auf Wiesen meist höher als im übrigen Jahr, erklärt Markus Wolff. Er ist Leiter des zuständigen Geschäftsbereiches Forstwirtschaft bei der Stadt. „Dann ist vieles Gras und das Geäst noch trocken.“ Die Feuer würden allerdings nicht so groß werden, weil die Flammen nur wenig Nahrung finden würden. Im Sommer hingegen könnten sich Brände schneller ausbreiten. Deswegen appelliert Wolff wie die Feuerwehr, das Rauchverbot von März bis Oktober im Wald streng einzuhalten. „Waldbesucher sollten andere Spaziergänger auch darauf aufmerksam machen“, bittet er.

+ Mitte Juni mussten Feuerwehren im Bergischen ausrücken, um einen Waldbrand in der Kohlfurth zu löschen. © Christian Beier

Nicht nur das warme Wetter seit Anfang Juni ist für die Gefahr in den Wäldern verantwortlich. Auch der heiße Sommer des vergangenen Jahres hat darauf noch einen deutlichen Einfluss. Der Boden sei nur oberflächlich feucht. In den unteren Schichten, von denen die Wurzeln der Bäume das Wasser ziehen, sind seit dem Winter trocken, sagt Wolff. „Die Niederschläge im Winter/Frühjahr haben nur ausgereicht, den Boden bis in eine Tiefe von 25 bis 30 Zentimeter mit Feuchtigkeit zu versorgen“, heißt es in einer Antwort der Technischen Betriebe Remscheid (TBR) auf Anfrage der CDU im Stadtrat. „Selbst längerer Niederschlag führt in den Fichtenwäldern nicht zu einer wirklichen Veränderung“, erklärt Wolff. Da müsste es tagelang am Stück regnen. Den ersten Waldbrandeinsatz fuhr die Feuerwehr bereits im Februar. Wolff: „Das hatten wir so noch nicht.“

Fichten, Linden und Co. brauchen sehr viel Wasser

Denn mit wenig Wasser kommen die Bäume nicht aus: „Man glaubt gar nicht, wie viel Wasser der Baum dem Boden zur eigenen Kühlung entzieht“, meint Wolff. Die TBR schätzen den Bedarf auf mehrere tausend Liter Wasser pro Tag bei mehr als 30 Grad und für jeden größeren Baum, der in der Innenstadt steht. Denn auch Straßenbäume sind von der Trockenheit betroffen.

Das Problem, wenn Fichte, Linde und Co. nicht genug Wasser bekommen: Sie sind nicht mehr so widerstandsfähig gegenüber Krankheiten, Bakterien, Schädlingen oder auch Sturm und Astbruch. Die Erkrankungen bei Eschen, Buchen, von Ahorn, Platanen, Rosskastanien und Eichen nehme laut TBR seit Jahren signifikant zu. Seit 2017 seien zudem fast alle Eschentriebe gestorben.

Gut 100 000 Euro haben die TBR als Mehrausgaben in ihrem Budget für 2019 unter anderem für zusätzliche Baumkontrollen veranschlagt.

WASSERVERSORGUNG TALSPERRE Die Hauptsperre der Großen Dhünntalsperre, aus der Remscheid sein Trinkwasser bezieht, ist gut gefüllt. Derzeit ist sie mit rund 54 Millionen Kubikmetern Wasser zu Dreivierteln gefüllt. „Das ist ein Füllstand, wie wir ihn schon in früheren Jahren hatten“, teilt eine Sprecherin des Wupperverbandes mit. Zum Vergleich: Im Juli 2018 war die Große Dhünntalsperre mit 66 Millionen Kubikmetern Wasser deutlich voller.

Die Trockenheit der vergangenen Monate merken auch die Landwirte. „Es fehlt jede Menge Wasser“, sagt Bauer Hermann Kempe. „Im Ackerbau, bei der Heu- und Grasernte gab es aber noch keine Probleme“, schätzt er die Lage ein. Die Situation sei noch nicht dramatisch, im vergangenen Jahr sei es in dieser Jahreszeit bereits extremer gewesen.

Die aktuelle Stufe der Waldbrandgefahr ist online einzusehen unter www.wettergefahren.de