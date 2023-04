Dass es zuletzt mehr geregnet hat, ist gut für die Natur, löst aber nicht alle Probleme. Wie es um Wald und Talsperren aktuell bestellt ist.

Von Sven Schlickowey

Remscheid. Nachdem vor allem die Jahre 2018 und 2020 ausgesprochen trocken waren, hat es zuletzt wieder deutlich mehr geregnet im Bergischen - gerade erst gab es eine Unwetterwarnung wegen des vielen Regens. An der Messstelle des Wupperverbands an der Bever lag die Niederschlagsmenge 2021 über dem langjährigen Mittel, 2022 nur knapp drunter. Und im aktuellen Wasserwirtschaftsjahr, das im November begonnen hat, regnete es bisher rund ein Viertel mehr als sonst.

Für die Natur sei das ein Segen, sagt Karim Barkouni vom Stadtforstamt: „Der Wald hat jeden Tropfen mitgenommen.“ Die Probleme seien damit aber noch lange nicht gelöst, betont der Forstwirt: „Der Klimawandel ist ja nicht vorbei.“

Die Gefahr, dass in den kommenden Jahre extreme Wettereigenisse zunehmen, von der Trockenheit bis zum Starkregen, bei dem ein Großteil des Wassers über den Boden abfließt, sei groß, sagt Karim Barkouni. Deswegen gehe der Waldumbau trotz der aktuellen Entspannung weiter. Ziel sei ein klimaresilienter Wald aus heimischen Sorten: Buchen, Eichen, Ahorn, Esskastanien und Weißtannen. Und zwischendurch auch immer mal wieder eine ursprünglich aus Nordamerika stammende Douglasie.

Böden: In 80 Zentimeter Tiefe wird´s trocken

Die Auswirkungen der zurückliegenden Trockenjahre sind bis heute zu sehen. Am offensichtlichsten in ehemaligen Fichtenbeständen. Die Bäume konnten sich wegen Wassermangel nicht gegen den Borkenkäfer wehren, davon zeugen riesige gerodete Flächen.

Aber auch wo noch Bäume stehe, reiche ein Spaten, um auf die Folgen zu stoßen, berichtet Oliver Jilg, stellvertretender Geschäftsbereichsleiter Grünflächen, Friedhöfe und Forstwirtschaft bei den Technischen Betrieben: „Wir merken das, wenn wir im Begräbniswald Löcher ausheben.“ Schon in 80 Zentimeter Tiefe sei der Boden nach wie vor spürbar trocken.

Bisher habe nämlich vor allem der sogenannten Oberboden bis zu einer Tiefe von etwa 25 Zentimeter von dem Regen der vergangenen Monate profitiert, erklärt Karim Barkouni. Aber Besserung sei in Sicht: „Experten sagen, dass, wenn es bis Sommer durchschnittlich weiterregnet, auch die tieferen Schichten etwas abbekommen.“

Auch Laubbäume in Remscheid sind krank

Für viele Bäume kommt das aber zu spät, nicht nur für die Fichten. Auch Laubbäume würden inzwischen vermehrt Spätfolgen der Jahre 2018 bis 2020 zeigen, berichtet Barkouni: Die Kronen würden lichter, die Bäume seien anfälliger für den Befall durch Pilze oder Insekten. „Besonders betroffen sind die Buche und der Berg-Ahorn.“ Im schlimmsten Fall sterbe der Baum dadurch ab. Auch noch Jahre nach der Trockenperiode. Das Forstamt könne dagegen kaum etwas unternehmen: „Wir können die Bäume ja nicht gießen.“

Bergische Talsperren aktuell gut gefüllt

Dass es zuletzt wieder mehr geregnet hat, merkt auch der Wupperverband an seinen Talsperren. Die seien derzeit gut gefüllt, sagt Pressesprecherin Ilona Weyer. Die Große Dhünn zu etwa 88 Prozent, die Wupper–Talsperre zu 86 Prozent, die Bever sogar zu 94 Prozent. Zum Vergleich: Im Sommer 2020 stand die große Dhünn, aus der Remscheid bis zur Reaktivierung Eschbachtalsperre sein ganzes Trinkwasser bezieht, bei gerade noch 61 Prozent. Und die Wupper-Talsperre bei nur noch 39 Prozent.

Der Wupperverband ist zuständig für die Wasserwirtschaft im Einzugsgebiet der Wupper. Er betreibt unter anderem elf Klärwerke und 14 Talsperren, darunter zwei die der EWR gehören.

Doch auch der Wupperverband lege angesichts der aktuellen Situation nicht die Hände in den Schoß, betont Ilona Weyer. Um den beiden Ausprägungen des Klimawandels, Starkregen mit Hochwasser auf der einen, Trockenheit auf der anderen Seite, begegnen zu können, habe der Verband das „Zukunftsprogramm Hochwasserschutz“ gestartet, das neben der Optimierung technischer Anlagen auch Renaturierung-Maßnahmen entlang der Wasserläufe vorsieht.

Und auch den Talsperren komme eine besondere Bedeutung zu, so Weyer. Dazu gehört, dass der Verband im Sommer mindestens 4,5 Millionen Kubikmeter Stauraum als Puffer für Starkniederschlag in Wupper-, Bever- und Neye-Talsperre frei hält. Was aber dazu führen kann, dass später weniger Wasser für die so genannte Niedrigwasseraufhöhung bereitsteht. Dieser Herausforderung begegne man mit einer „flexibleren Talsperrensteuerung“. Die Wassermenge, die an die Wupper oder die anderen Talsperren abgegeben wird, muss also regelmäßig an die aktuellen Gegebenheiten angepasst werden.

Hintergrund: Wald in Remscheid

Remscheid verfügt etwa über 3000 Hektar Waldfläche, knapp die Hälfte davon gehört der Stadt. Die häufigste Bäume sind derzeit die Buche (29,4 Prozent), die Fichte (21,6) und die Eiche (17,4).